Federer se clasificó a octavos de Wimbledon y superó a Connors

El tenista suizo Roger Federer igualó este viernes las victorias en cancha de hierba de la leyenda estadounidense Jimmy Connors y dio un paso más a su novena corona, en una jornada en que siguió la sangría de favoritas.

Las estadounidenses Venus Williams y Madison Keys fueron las ultimas favoritas en caer en el torneo del Grand Slam, que llegará a su segunda semana sin al menos ocho de las primeras diez cabezas de serie.



Finalmente, el estadounidense Mackenzie McDonald puso fin a la aventura del argentino Guido Pella, que cayó en tercera ronda tras deshacerse la víspera del tercer cabeza de serie, el croata Marin Cilic.

Federer agranda su leyenda

Federer se convirtió en el tenista con más partidos ganados en canchas de hierba, 175 de 200, al batir en Wimbledon al alemán Jan-Lennard Struff y clasificarse a octavos de final. En un partido disputado en la Cancha Central, Federer se impuso a Struff por 6-3, 7-5, 6-2, y se medirá en octavos de final al francés Adrian Mannarino.



Además, el suizo, cabeza de serie número 1, prolongó su racha de sets ganados consecutivos en Wimbledon hasta 29, a cinco de su propio récord. El alemán había ganado en sus dos encuentros de esta edición remontando dos mangas.



Si lo hubiera hecho de nuevo, habría sido el tercer tenista de la historia en sumar tres victorias así tras el español Tommy Robredo en 2013 en Roland Garros y Henri Cochet en Wimbledon en 1927.



El tenista estadounidense Mackenzie McDonald puso fin este viernes a la aventura en Wimbledon del argentino Guido Pella, que cayó en tercera ronda tras deshacerse la víspera del tercer cabeza de serie, el croata Marin Cilic. McDonald, de 23 años y 103º del mundo, se impuso por 6-4, 6-4, 7-6(6) al argentino de 28 y 82ª mundial, que se va de Londres con su mejor actuación en un torneo del Grand Slam.



Se auguraba un partido rocoso y largo, pero fue todo más rápido de lo previsto -dos horas-, quizás porque a Pella le pesaron los tres días seguidos que llevaba jugando en un Londres particularmente caluroso.

Serena avanza, su hermana Venus se despide

Serena, que partía en Londres como la 25º cabeza de serie tras su ausencia de la pasada edición por maternidad, ganó su partido de tercera ronda a la francesa Kristina Mladenovic por 7-5, 7-6(2).



La menor de las Williams se medirá en octavos de final a la rusa Evgeniya Rodina, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada al deshacerse de la estadounidense Madison Keys, décima cabeza de serie, por 7-5, 5-7 6-4.



Por su parte, su hermana Venus fue la última víctima de la epidemia que afecta a las favoritas y cayó ante la holandesa Kiki Bertens por 6-2, 6-7(5), 8-6.



"Creo que tuvo un poco más de suerte que yo al final. A veces hace falta suerte y talento", dijo una malhumorada Venus tras el partido. Todavía no se ha traspasado el ecuador del torneo del Grand Slam, y por el camino quedaron la ganadora de la pasada edición, la española Garbiñe Muguruza, la danesa Caroline Wozniacki, las estadounidenses Sloane Stephens y Madison Keys, la ucraniana Elina Svitolina, la checa Petra Kvitova y la francesa Caroline García.



Particularmente sonada fue la eliminación de Muguruza, ante la belga Alison Van Uytvanck, de 24 años y 47ª del mundo, pero le sigue de cerca la de Keys, finalista del Abierto de Estados Unidos y semifinalista de Roland Garros.



La número uno mundial, la rumana Simona Halep, y la checa Karolina Pliskova siguen en pie, al menos hasta sus partidos del sábado, y se erigen como el principal obstáculo para Serena.



"Muchas favoritas están perdiendo, pero están perdiendo ante chicas que juegan sobresaliente. Si algo demuestra, es que no puedo subestimar ni un minuto a esas chicas", dijo Serena. Para Keys, el reguero de eliminaciones no es raro.



"Creo que muchos de esos partidos eran emparejamientos realmente duros, especialmente en primeras rondas", explicó la estadounidense. "Hay muchas buenas jugadoras, y si una tenista tiene un día ligeramente malo, y la otra tiene el día, puede inclinarse de cualquier lado", sentenció.



