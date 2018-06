Federer ganó el título en Stuttgart y regresó al número 1 del mundo

17 de junio 2018 , 09:58 a.m.

17 de junio 2018 , 09:58 a.m.

Garantizado su regreso al número uno del mundo, el suizo Roger Federer jugó con libertad e imaginación para vencer en la final al canadiense Milo Raonic, por 6-4, 7-6(3) y hacerse por primera vez con el título en Stuttgart, el 98 de su palmarés.



En su primer torneo en 11 semanas, Federer completó una gran semana sobre hierba, muy diferente a la de la temporada pasada, cuando fue eliminado por Tommy Haas a las primeras de cambio.

Y en la final 148 de su carrera, la cuarta esta temporada (Abierto de Australia, Rotterdam e Indian Wells), y la 24 sobre hierba de su historial (18-6 ahora) se impuso a Raonic en 78 minutos, endosándole la undécima derrota en 14 duelos.



Stuttgart, donde ha conseguido el tercer título del año, era la última oportunidad en la gira de hierba, de recuperar el número uno para Federer, ya que en Halle (Alemania) y Wimbledon no podrá sumar puntos, puesto que el año pasado ganó los dos torneos.



El pasado mes de febrero volvió al número uno del mundo después de hacerlo por última vez el 4 de noviembre de 2012. Ya en la antesala del tercer grande de la temporada, donde defenderá el título a punto de cumplir 37 años, Federer se ha impuesto a Raonic, que parece recuperado de sus lesiones, y que en los dos años anteriores se ha cruzado con el suizo en el All England Club.



Federer anotó cuatro saques directos, frente a los 14 del canadiense, pero no concedió una sola vez su servicio a pesar de las dos oportunidades que Milos dispuso. El de Basilea aprovechó la única que tuvo para distanciarse en el primer set, y luego hacer valer su juego en el desempate del segundo.





EFE