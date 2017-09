Sorteado el cuadro principal del Milo Open de Bogotá

Fue sorteado el cuadro principal del Milo Open, de la categoría ATP Challenger Series, el torneo arrancó este domingo en el Club Los Lagartos de la ciudad de Bogotá. Santiago Giraldo, Daniel Galán, Alejandro Falla, Alejandro González, Cristián Rodríguez, Felipe Mantilla, Carlos Salamanca y Juan Sebastián Gómez serán los colombianos en acción.

El dominicano Víctor Estrella-Burgos y el colombiano Santiago Giraldo son los máximos favoritos del torneo; a ellos se suman los austriacos Sebastian Ofner y Gerald Melzer, el chileno Nicolás Jarry, el eslovaco Andrej Martin, el brasileño Joao Souza y el argentino Agustín Velotti.



Uno de los partidos más atractivos se disputará entre Víctor Estrella y Alejandro Falla; otro encuentro que promete emociones es el de Andrej Martin y Alejandro González. Entre tanto los demás representantes colombianos jugarán así: Carlos Salamanca vs. Jurgen Melzer, Daniel Galán vs. Franko Skugor, Cristián Rodríguez vs. Riccardo Velotti y Santiago Giraldo vs. Christian Lindell, mientras que Felipe Mantilla aguarda por un tenista del cuadro clasificatorio.



Tenistas de Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Croacia, El Salvador, Eslovaquia, Italia, Nueva Zelanda, Republica Dominicana, Suecia y Colombia lucharán por los 80 puntos ATP destinados al campeón.

Cuadro principal del Open Milo de Bogotá Foto: Prensa Open Milo

Juan Sebastián Gómez, el sobreviviente

Con la victoria del colombiano Juan Sebastián Gómez, inició éste domingo la fase previa del Milo Open, que se jugará entre el 3 y 10 de septiembre y que reparte una bolsa de premios de 75 mil dólares.

El triunfo del tenista bogotano se presentó en el primer turno del campo central ante Fabricio Neis, de Brasil, con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas y 22 minutos de juego. “Devolví muy bien en los puntos claves y pude contragolpear muy bien con mi revés”, expresó el exnúmero 1º del mundo juvenil, quien se fijó una meta para éste torneo. “Mi principal objetivo es pasar la clasificación”, finalizó.



Ahora, por un cupo en el cuadro principal, Gómez enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas, número 976 del mundo.



En otro encuentro de la jornada, se presentó la victoria de Gonzalo Escobar, siembra 1, ante Hans Hach Verdugo, por 6-2 y 6-1. Por un cupo en el cuadro principal, enfrentará a Federico Zeballos, que dejó en el camino al veterano antioqueño Michael Quintero en sets corridos 6-0 y 6-1.



Además, fueron eliminados los colombianos Juan Manuel López ante Fabiano De Paula (3-6, 4-6), Luis Valero ante Manuel Sánchez (2-6 y 3-6) y Daniel Mora ante Mauricio Echazú (2-6, 1-6).

Resultados

Primera ronda fase previa

Mauricio Echazú (PER) 6-2, 6-1 a Daniel Mora (COL)

Juan Manuel López (COL) 2-6, 6-1, 6-3 a Roberto Maytin (VEN)



Segunda ronda fase previa:

Gonzalo Escobar (ECU) 6-2, 6-1 Hans Hach Verdugo (MEX)

Federico Zeballos (BOL) 6-0, 6-1 Michael Quintero (COL)

Juan Pablo Varillas (PER) 6-4, 6-2 a Jorge Panta (PER)

Juan Sebastián Gómez 6-3, 5-7, 6-4 a Fabricio Neis (PER)

Pedro Sakamoto (BRA) 6-0, 6-4 a Luis David Martínez (VEN)

Manuel Sánchez (MEX) 6-2, 6-3 a Luis Valero (COL)

Fabiano De Paula (BRA) 6-3, 6-4 a Juan Manuel López (COL)





Con Prensa de Milo Open