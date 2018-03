Eugénie Bouchard, la estrella que llegará a Bogotá

Por las pistas del mundo se pasea exhibiendo su belleza. No hay asistente a cualquier escenario de tenis que no tenga que ver con ella. Le piden una foto, un autógrafo o un simple saludo. Eugénie Bouchard, la tenista canadiense que le dio otra opción de deporte a su país, no está en su mejor momento, pero, aun así, deja huella por donde pasa.

En 2014 mostró un tenis agresivo y ágil. Llegó a rondas definitivas en torneos de grand slam y fue la quinta mejor jugadora del mundo, pero, entre lesiones y falta de confianza, hoy está por fuera de las 100 primeras. Sin embargo, le confesó a EL TIEMPO que el tenis es su vida y lucha por volver a reinar.



Además, aunque su belleza la ha llevado a ser modelo ocasionalmente, no quiere dedicase aún de lleno a esa profesión, aunque no la descarta. Bouchard jugará del el 7 al 15 de abril la Copa Colsanitas, en el Club Los Lagartos, de Bogotá.

Su carrera comenzó con mucho éxito...

Definitivamente fue una gran época para mí. Me tocó esforzarme demasiado. Tuve que jugar muchos torneos para tener mucha seguridad en mí misma de que podía ser una gran tenista y así dar el salto y poder ganar los diferentes campeonatos que disputé. De ahí pasé a jugar los torneos más importantes, y hoy en día me siento muy emocionada de jugarlos. Me queda de enseñanza que la seguridad en uno mismo es muy importante para conseguir los objetivos.

El 2014 fue, sin duda, el mejor año. ¿Qué tenía su juego que la llevó a ser finalista en Wimbledon?

Por supuesto, fue un gran año. Todo fue a base de constancia y trabajo. Sabía que debía tener mucho trabajo físico para poder competir al mejor nivel. Esa final en Wimbledon fue un reto desgastante. Tuve que entrenarme mucho para soportar el ritmo, para ser cada vez más rápida y ágil. Creí que podría ganar y obtener cada una de las cosas que se me presentaran.

Llegó a ser número cinco del mundo a una corta edad, ¿y sus ambiciones?

Sí, a medida que uno va ganando diferentes torneos o grand slam se presentan más ganas de continuar con una ambición muy grande y seguir obteniendo títulos en todos los torneos que juegues. Pensé en no retroceder en la carrera que ya había forjado y los títulos que se habían obtenido. Siempre quiero triunfar, por duro que sea.

¿Qué significa su éxito para Canadá?

Como bien sabe, en Canadá el deporte principal es el hockey sobre hielo. Es el que más acogida tiene. La gente no ve el tenis como un deporte interesante o como una diversión. Sin embargo, aparecimos yo y mi juego para atrapar su atención. Para mí fue muy importante y valioso levantar el tenis en mi país, que tuviera una mejor acogida y empezara a verse en la televisión.

¿Por qué cayó en su juego?

Competir entre las 15 mejores jugadoras del mundo es muy difícil, porque la exigencia es muy fuerte. El grupo de trabajo, la gente; la expectativa que se tiene es muy grande, y la atención de todos los medios, jugadores y personal... es muy difícil. He estado luchando contra todo eso y entrenando día tras día. Tuve lesiones y altibajos. Levanté la cabeza y me superé.

Usted es una de las jugadoras más hermosas de la WTA, ¿es el modelaje una opción diferente en su vida?

Lo más importante para mí en mis prioridades es jugar tenis, porque es lo que amo y me gusta hacer, pero sé que tengo diferentes opciones para desenvolverme en otros campos. Estas otras facetas son muy difíciles por los horarios que se deben cumplir, y por ahora no me intereso en algo diferente al tenis. Estoy concentrada en recuperar mi nivel, y el modelaje puede ser una opción cuando me retire. Hay que encontrar otros caminos.

¿Por qué escogió venir a jugar al WTA de Bogotá?

Me parece interesante volver después de hace 5 años, me parece que es un gran e importante evento, en una superficie dura y muy exigente. Es similar a la que se ha venido jugando en las últimas semanas, antes del calendario de arcilla. Es emotivo volver a Suramérica, porque conozco muchas ciudades y es chévere volver y ver a mis fans de allí.

¿Cómo ve el cuadro de jugadoras del WTA de Bogotá?

Todas las jugadoras que juegan este tipo de torneos son muy buenas y con un nivel muy alto. Además, están preparadas para las superficies y conocen el terreno en donde juegan.







FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @FelipeVilla4