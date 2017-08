Rafael Nadal resurgió para hoy volver a ser el número uno del mundo

Resurgir de las cenizas, salir de un enorme laberinto y no ver la luz al final del túnel es bastante complejo para un deportista de alto nivel, más cuando se tienen en cuenta variables como las constantes lesiones y un bajón de nivel, que en un tenista pueden resultar en un balazo letal a su mentalidad, amenazando su continuidad. Ese caso lo vivió en los últimos años el español Rafael Nadal. Sin embargo, su alma combativa y su personalidad batalladora no lo dejaron sumergirse en lo más profundo de su irregular momento. Hoy vuelve a ser el número uno del mundo, y su resurrección tiene el simbolismo del ave fénix.

Uno de los peones fundamentales de su carrera deportiva, por no decir el artífice de su éxito, ha sido Toni Nadal, su tío, su maestro, su entrenador, su consejero... Esa representativa figura para el tenista español, de 31 años, habló con EL TIEMPO sobre el renacer del máximo ganador de Roland Garros, de quien dice que no tuvo un trabajo especial, más allá de tener la fortaleza mental de que, en medio de la oscura tormenta, un rayo de sol asomaría.

Quizá su juego ha cambiado un poco, y esa es la principal diferencia para volverlo a ver triunfando

TWITTER

“El trabajo ha sido el de siempre, no ha cambiado en nada. Se tiene la circunstancia de que el cuerpo le ha respondido de buena forma a Rafael, y cuando responde el cuerpo la rentabilidad es diferente. Quizá su juego ha cambiado un poco, y esa es la principal diferencia para volverlo a ver triunfando. Yo no creo que haya que hacerse un trabajo específico o diferente. El trabajo que él ha hecho en toda la vida es tener fe y creer en la victoria, que, entiendo yo, es fundamental. Ha estado dispuesto a batallar hasta el final. Las cosas pueden ser bastante más simples de lo que uno pretende hacer. Cuando uno tiene por costumbre trabajar, pienso que al final las cosas se alcanzan con naturalidad, y esto es lo que ha hecho Rafael toda la vida. No es un trabajo, es una visión del mundo. No es una forma de trabajar, insisto”, le afirmó Toni a este diario.

Uno de los más fuertes castigos sufridos por Rafa Nadal en su carrera ha sido que su cuerpo, en algunas temporadas, ha decaído y las lesiones han aparecido. Problemas en la muñeca derecha, en la rodilla izquierda y en un pie han condicionado el juego de un tenista que se ha visto en el exilio. La ansiedad y los golpes anímicos lo llevaron a una confusión de emociones, desánimo y a cuestionarse sobre si seguir o no.



“Creo que durante todo este tiempo, las cosas no han ido bien del todo. Él a veces se fue desanimando, algo que es normal, porque se piensa en que el cuerpo está fallando más veces que las idóneas. Pero, al final, tuvo la mentalidad de siempre, confió en su trabajo y, aunque en ocasiones se cuestionó, todo fue cuestión de tener fe. Eso costó, porque en algunas ocasiones el cuerpo ya le había fallado a Rafael. En momentos determinados, su físico no respondía bien. También hubo falta de ánimo, pero él tenía la mentalidad a punto para jugar, para seguir trabajando, para seguir luchando y nada más”, comentó Toni Nadal.

La evolución

El juego de Rafael Nadal siempre se ha caracterizado por ser desde el fondo de la cancha, obligando a sus rivales a tener grandes arrestos físicos si es que quieren llegar a someterlo. Además, por su poderío atlético ha hecho de los partidos juegos largos y pensados. Sin embargo, la evolución del tenis y la aparición de nuevos rivales lo han obligado a cambiar su chip y ser más agresivo.

En estos tiempos modernos, jugadores fugaces han aparecido sin ningún pergamino, pero con un alma rebelde para poder darles lucha a los grandes del mundo. Algunos de ellos han sido piedras en el camino de Nadal. Ha habido casos como el del belga Steve Darcis, quien, en Wimbledon en el 2013, le dio un cachetazo al orgullo del español al sacarlo en primera ronda, o el italiano Fabio Fognini, quien lo eliminó del US Open del 2015 en tercera fase. La evolución debía llegar, o estas sorpresivas derrotas iban a seguir apareciendo y la moral iba a seguir decayendo.



“Es una percepción que tengo; ahora Rafa es mucho más agresivo. Es algo que estábamos intentando conseguir con él todo este tiempo. Se quería tener la mentalidad más agresiva, una mentalidad de acortar un poco más los puntos. A veces las cosas cuestan, pero trabajamos con esta mentalidad de que los puntos se nos fueran a acortar. Es una ley de la vida. Los años van pasando, se van perdiendo velocidad y capacidad física. Siempre tuvimos la idea, de hace bastante tiempo, de intentar jugar más agresivo. No es fácil cambiar cuando tú has hecho las cosas de determinada manera y te ha ido bien. Es complicado cambiar. Es difícil que él tenga la decisión, porque de aquella manera se ha ganado muchos torneos. Pero, al final, Rafael consiguió hacerlo y todo va bien”, dijo Toni, quien dejará de ser parte del equipo de Nadal a partir del 2018.

El tío de Rafa aseguró que en momentos llegó a exigirle en varias oportunidades, pero su sobrino se resistía. “Por una cuestión lógica, porque no había otras posibilidades, debía cambiar. Yo, en una multitud de ocasiones, le había demandado esto, porque no había más remedio. El tenis actual requiere otras exigencias y no queda otra opción que rehacer las cosas. Ya los juegos no requieren pasar las pelotas unas 50 veces y hay que ser más rápido”.



Eso sí, Toni Nadal ha dejado claro que para que Rafael volviera a ser el número uno de la clasificación tuvieron que incluir otros factores, más allá de su nivel. El bajón de Novak Djokovic y Andy Murray le sirvieron al diez veces ganador de Roland Garros para no tener tantos oponentes de peso en este 2017.



“Tiene que ver la caída de Djokovic y Murray. Federer fue número 1 en el 2009, entre otras cosas porque Rafael bajó su nivel por distintos problemas físicos, y cuando estaba en muy buena disposición para ser número uno no pudo serlo. Cuando Djokovic fue número uno en el 2012, hubo también una cuestión física de Rafael en aquel momento; tuvo problemas en la muñeca cuando se había recuperado del todo. Yo no me planteo nunca las cosas en función de si hubiera sido o no. Es la verdad; para que uno esté arriba se tienen que dar una serie de circunstancias, y bienvenidas sean. Si Djokovic no jugó bien este año, pues, bueno...”, añadió.

¿Inmortal?

Lo hecho por Rafael Nadal hasta el momento es para ser uno de los mejores de la historia. Ha conquistado 15 torneos de grand slam, 30 títulos de Masters 1.000 (ver gráfico), pero, en especial, ha revolucionado el tenis durante una década. Su forma de juego no es del gusto de algunos, pero eso no le quita al jugador estar en el olimpo de la historia de este deporte.



“No creo que haya nadie inmortal en la vida. Lo que sí creo es que Rafael, por lo conseguido, todo lo que ha jugado en estos años, ha marcado una, cómo decirlo... una época. Ha sido un referente en el tenis español, en el tenis mundial. No es fácil ganar todo lo que Rafael ha ganado en todos estos años. Entonces, me imagino que algo no de inmortalidad (risas). Nadie es lo suficientemente bueno como para estar toda la vida. Me imagino que Rafael sí ha marcado una historia en el tenis”, aseguró en la entrevista, en la que en algunos momentos trató de decir que su sobrino no era inmortal, pero lo pareciera.

Para Toni Nadal, siempre habrá décadas que estarán marcadas por diferentes figuras, y el recambio asegura que se superen las proezas de sus antecesores. “Los que vimos a John McEnroe, Björn Borg o a Pete Sampras comprobamos que no fueron inmortales; al final vienen los demás, y hoy en día el mundo te cambia. Lo que pasa es que, con todo lo que ha ganado Rafael, que ha sido mucho, pues, bueno, algo quedará. No sé si el récord de diez títulos de Roland Garros alguien lo alcance rápido, creo que durará bastantes años. Cuando Sampras logró el récord de torneos de grand slam (14), pues creímos que sería un hito difícil de batir, pero mira: la generación siguiente le batió el récord. Pues, no sabes hasta dónde esto puede volver a pasar”.

Volvió con Federer

En este 2017, dos de los más grandes de la historia, Nadal y Roger Federer, han estado a la vanguardia. No solo volvieron a brillar como en sus épocas mozas, sino que han ganado la mayoría de los títulos más importantes del año y se encontraron en la final del Abierto de Australia, con triunfo para el suizo. Toni ve este mítico duelo de una forma especial.

Siempre con miedo, porque la verdad es que jugar contra Federer no es fácil, pero también con la ilusión, con las ganas de hacer un buen tenis

TWITTER

“Siempre con miedo, porque la verdad es que jugar contra Federer no es fácil, pero también con la ilusión, con las ganas de hacer un buen tenis, hacer un gran partido. Con la convicción de que el partido será complicado. Lo vivimos con la idea de que hay que hacer el partido contra Federer muy duro. Siempre ilusionado en que las cosas vayan bien”, dijo.

Toni Nadal, quien, además, trabaja con la academia que tienen con su sobrino, nunca dudó del regreso de Rafael: “Yo, el año pasado, cuando nos fuimos a Roland Garros, estaba convencido de que ganábamos. Creía firmemente que él sería el campeón. Después pasó lo que pasó. Tuvo un problema físico y tuvo que retirarse. Yo creo en la capacidad de Rafael. En la vida es muy difícil trabajar bien si tú no tienes fe en lo que estás haciendo. Por eso pienso que Rafael ha tenido fe en que las cosas podían salir bien. A veces han salido y a veces, no. Yo no concibo nunca trabajar si no confío en mis posibilidades, y esto es una gran diferencia de Rafael con todos. Él siempre tuvo fe en que todo el mundo se iba a equilibrar”.

Esa distinción de Rafael Nadal con los diferentes tenistas del circuito lo hace especial, y Toni afirma que no viene ningún jugador en la camada española para reemplazarlo. “Creo que no viene nadie. Hemos parado un poco. Tendríamos que ir a buscar la razón de este parón. Yo tal vez lo encontraría en el cambio que se ha producido en el tenis. Fuimos de una mentalidad determinada durante años, hemos sido jugadores de gran intensidad, dispuestos a batallar, y hoy en día el deporte va por otros derroteros; es una pena, pero las cosas son así. No sé si realmente el tenis va bien de esta manera, no lo tengo muy claro. Es lo que hay. El tenis ha cambiado, a mi modo de ver, desgraciadamente. Particularmente, me gusta otro tipo de juego. Me gusta un juego más de pensar, que no solo sea cuestión de golpes. Creo que influye la forma del juego en el éxito y en quién está arriba y quién no lo está, es normal”.

Los próximos años, Rafael tendrá la opción de seguir jugando y dejando el legado de luchar siempre

TWITTER

Y después de amanecer hoy de nuevo como el jerarca, el patrón del tenis, Toni sabe que Rafael tiene larga vida por delante. Claro, si es que la salud lo acompaña.

“Si Rafael tiene la suerte de que las lesiones le aguanten, yo creo que puede durar bastante, pero no sé si tengamos esa suerte. Rafael tiene la posibilidad de tener un gran nivel bastante tiempo todavía. No me imagino a un Rafael acabado, un Rafael que no pueda seguir jugando a un gran nivel. Los próximos años, Rafael tendrá la opción de seguir jugando y dejando el legado de luchar siempre. Hacer las cosas de la mejor manera posible, e intentó dar lo mejor en cada momento. A base de tesón y esfuerzo consiguió superar dificultades, a veces grandes y complicadas situaciones, donde las lesiones fueron complicadas”, concluyó lleno de ilusión.

Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @FelipeVilla4