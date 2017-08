‘Es un sueño enfrentar a Croacia en la Davis’: Giraldo

Veinte años representando a Colombia, 24 encuentros en Copa Davis, el colombiano que más alto ha llegado en el escalafón de la ATP, el nacional con más semanas en el top 100, el que más partidos ha jugado, el que más partidos ha ganado, ese es Santiago Giraldo, quien tendrá contra Croacia una nueva oportunidad de seguir mostrando su juego.

Hoy, luego de un largo camino, se puede sentar a contar varias anécdotas de su carrera, como el revivir el pasado de la mano de Novak Djokovic, la reacción en el torneo de Madrid luego de vencer a Andy Murray, pero sobre todo la forma especial de sentir a Colombia.



Ya son 20 años defendiendo los colores de Colombia. ¿Qué lo ha llevado a tener ese gran compromiso?

Pasión. Para mí, la vida es espectacular si la asumes con pasión pura; en cada cosa que hagas, en cada minuto, cada segundo... si esta pasión no está más allí en ti, cual sea la actividad que hagas o realices, debes mirar adentro y replantearte los retos que te has impuesto.



En 1998 representó por primera vez a Colombia, fue en el suramericano sub-12 de Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué sintió cuando vistió la camiseta de Colombia?

Recuerdo a un niño feliz, expectante de compartir con sus compañeros todas esas experiencias y sensaciones que iban llegando. Fue un bonito abrebocas de todo lo que venía... y sigue viniendo.



¿Cómo lo enriqueció como tenista el haber competido en los campeonatos mundiales sub-14 y sub-16, además de compartir con Novak Djokovic en esos certámenes?

Son momentos mágicos, hace un par de meses lo hablaba con Novak en el descanso en medio de un entrenamiento en Marbella. Le dije: “¿Recuerdas cómo corríamos y celebrábamos los puntos en aquel partido de niños; recuerdas el desparpajo?”. Sería un sueño que eso, por muy mayores, conocidos y profesionales que nos hubiésemos hecho, nunca se hubiese acabado. Él se paró un segundo a reflexionar, sonrió y asintió. Es un gran deportista y un ser humano admirable.



Los años siguen pasando y la ilusión de representar al país sigue intacta. ¿A qué se debe eso?

Si soy sincero, ahora lo disfruto más y lo veo con mucha más ilusión aún. Supongo que es la madurez y los años. Las experiencias de la vida. Agradecer la oportunidad de lo que considero hoy ser, un líder positivo para el resto del equipo, para la gente y para los nuevos chicos que observan.



Vistiendo la camiseta del país, ¿cuál ha sido el momento que más lo ha marcado como tenista?

Visto la camisa de Colombia cada día en mi imaginación. No solo llevo a mi país cuando me pongo físicamente la tricolor. Soy un enamorado de Colombia y sus maravillas, el país está presente en cada conversación en la que encuentro oportuno hablar de él, es profundo amor el que tengo y siento. Recuerdo con alegría, una vez terminado el partido de octavos de final en Madrid en el que me tornaba vencedor contra un rival como Murray en semejante torneo, mirar y dirigirme a la cámara con una gran sonrisa en mi boca y con el rotulador escribir: ‘¡Soy Colombia!’.



¿Cuáles fueron las sensaciones cuando fue convocado por primera vez al equipo colombiano de Copa Davis?

Agrado, compromiso y responsabilidad. Tenía también esa inconsciencia generalizada que es aún más visible y pronunciada en la etapa juvenil.



¿Cuál es el sueño más grande que tiene a nivel profesional representando a Colombia?

Tengo la satisfacción de haber hecho lo mejor que he podido, con lo que he tenido, con mis virtudes, con mis imperfecciones y con mis carencias, pero siempre lo mejor que he podido. Es maravilloso soñar. He soñado y lo sigo haciendo. Es de nuevo un sueño para mi jugar con un equipo como Croacia, en una plaza de toros emblemática y bella como lo es la Santamaría, con un público estupendo como lo es en general el público colombiano.



¿Se imaginó algún día convertirse en un referente no solo actual, sino histórico de Colombia en la Davis?

La historia es un referente. Si te desvelas por hacerla, eres incapaz de disfrutar lo que en teoría consigues, y te pierdes la fiesta que es vivir cada día del proceso con sus peculiaridades, las buenas y las no tan buenas; al final, eso es lo que cuenta, eso es lo que hoy en día para mí es la fiesta de la vida. Eso es lo que me imagino cada nuevo día que comienza: hacer de él una fiesta.



Con información de oficina de prensa*