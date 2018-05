En el Roland Garros se necesita una guardería

De Serena Williams a David Ferrer, la llegada de un bebé a la familia en los meses previos a Roland Garros no solo cambia la vida de un tenista, sino que condiciona su preparación, aunque en un grado diferente por motivos evidentes entre hombres y mujeres.

Serena Williams es posiblemente el ejemplo más conocido. La exnúmero uno mundial, ganadora de 23 torneos del ‘grand slam’, de 36 años, ha llegado a Roland Garros por debajo del puesto 450 del mundo.



El motivo ha sido su largo tiempo de baja por un motivo feliz: la llegada en septiembre de su primera hija, Olympia, que le tuvo casi todo 2017 sin competir por el embarazo y su maternidad. Apenas ha jugado en lo que va de 2018.

"Hay madres que no tienen la posibilidad de hacer eso. Planifico mi día, entrenando a una hora, luego paso tiempo con Olympia y si necesito entrenar luego otra vez, lo hago. Puedo entrenar dependiendo de sus horas de sueño", explicó Serena el martes tras derrotar a la checa Krystina Pliskova, 70 del mundo, en su regreso al torneo parisino dos años después.



El serbio Novak Djokovic, campeón de 12 torneos del ‘grand slam’, tuvo a su segunda hija un día antes del nacimiento de Olympia.



"Nos escribimos mucho durante el proceso. Ella compartió mucho conmigo y con mi esposa, es algo que valoro. Me siento muy cercano a ella", explicó el balcánico, que publicó en las redes sociales una foto con la hija de Serena en París.



Otra exnúmero uno mundial que aparcó su carrera para ser mamá, la bielorrusa Victoria Azarenka, no tuvo un estreno tan positivo en Roland Garros y cayó en la primera ronda ante otra jugadora checa, Katerina Siniakova.



Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia, es apenas 82 del mundo. Fue madre a finales de 2016, pero durante 2017 tuvo muchos problemas para competir, en parte al verse retenida en Estados Unidos por un conflicto con la custodia del pequeño.

"Creo que mentalmente también hay un lazo mental diferente con el bebé entre hombres y mujeres", estimó sobre la dificultad añadida para las mujeres tenistas.



La luxemburguesa Mandy Minella, caída al 286 de la WTA, jugó embarazada el pasado Wimbledon y por lo tanto también fue mamá recientemente. Tampoco tuvo un comienzo positivo en París y perdió en primera ronda.



En el circuito masculino también hay padres recientes. Es el caso de David Ferrer, subcampeón en París en 2013 y actualmente 41 del ranking ATP, que fue padre por primera vez a sus 36 años hace unas semanas y que cayó en primera ronda en Roland Garros por primera vez en su carrera.



"Todo ha cambiado para mí. Emociones, vida nueva. Ser padre es muy bonito, es una sensación muy buena, pero también tiene sus cosas malas. Me hace mucha gracia que muchos padres solo hablan de lo bonito, pero también es duro y sacrificado", explicó tras su derrota ante su joven compatriota Jaume Munar.



El uruguayo Pablo Cuevas, padre recientemente por segunda vez, no está del todo de acuerdo con su amigo David.



"No sé si malo, ser padre es algo bueno, tienes otras obligaciones. En eso tengo más experiencia que David. Mi mujer entiende, tiene experiencia y sabe la importancia del descanso para mí. Yo lo veo como un disfrute, aunque a veces hay que encargarse y hacer de padre. Es duro, pero a veces hay cosas duras que te dan energía", estimó el uruguayo, que sí superó el martes el primer obstáculo en Roland Garros.



El letón Ernests Gulbis, semifinalista en Roland Garros en 2014 y caído al 160 del mundo, cree que ser padre en marzo le ha hecho madurar.



"Las cosas han cambiado para mí. Ahora quiero prestar más atención a lo hago en la pista", dijo el jugador que en 2009 fue detenido en Suecia por recurrir a los servicios de una prostituta.



