Vuelve María Sharapova, la reina caída en desgracia

Hace un año y 16 días, el cuento de hadas que vivía María Sharapova en el tenis mundial, ganando torneos, brillando con su poderosa derecha, destacándose por su juego y reinando como una de las más bellas del circuito de la WTA, se convirtió en un laberinto oscuro en el que parecía no haber salida. En medio de una gran expectativa, convocó a una rueda de prensa en Los Ángeles para dar un “anuncio importante”. Se especuló con un posible retiro, pero la noticia fue aún peor, y todavía no digerible para muchos: dio positivo en un control antidopaje en el Abierto de Australia 2016. El idilio pasó a ser una tormenta oscura para la tenista rusa.

Al recinto de Los Ángeles llegó vestida de negro; quizá sabía el luto que debía guardar después de mentirle al planeta entero. “Tomo la responsabilidad. Cometí un gran error, y mi esperanza es que pueda tener una segunda oportunidad y volver a competir”, afirmó brevemente en un discurso que tenía anotado en unas hojas. Y esa súplica entre palabras que expresó le llegó. Tras cumplir su tiempo de sanción, que en un inicio fue de dos años, y después la Corte Arbitral del Deporte se la redujo a 15 meses –tiempo que ha estado por fuera–, Sharapova recibió la invitación para jugar el Torneo de Stuttgart, el cual se llevará a cabo a partir del próximo miércoles.

Maria Sharapova, tenista rusa. Foto: Archivo AFP

La lamentable noticia se dio en medio del escándalo de un sistema de dopaje organizado, que incluyó a deportistas, entrenadores y hasta al mismo Gobierno ruso, que dejó sin olimpiada al equipo de atletismo y tiene en entredicho a toda una nación por participar en uno de los grandes engaños del deporte.



Sin embargo, luego de esos largos y eternos 15 meses, todo parece superado; parte de un plan muy bien estructurado por Sharapova y todo su equipo. La caída e infracción de la rusa se ve disminuida con la redención en la que ha venido trabajando. Aún se mantiene vigente en el mundo del deporte y del mercadeo, pese a tener una mancha imborrable en su vida.

Su posible plan

María Sharapova anunció en sus redes sociales en noviembre del 2015, dos meses antes de dar positivo por el consumo de meldonium, la publicación de su libro Imparable: mi vida hasta ahora, que posiblemente retratará el laureado mundo de la deportista ganadora de cinco grand slams. ¿Deliberado?



Seguramente, la tenista rusa, quien aseguró haber consumido durante 10 años meldonium por sentirse enferma frecuentemente: falta de magnesio y un historial familiar de diabetes, sabía que su positivo era una bomba de tiempo y en cualquier momento saldría a la luz pública, por lo que decidió adelantarse a los hechos. Notificó a sus millones de seguidores de su obra para que fuera comprada en masa y luego salir a la luz pública a reconocer haber consumido esta sustancia prohibida. Su posible plan tiene sentido: hacer una preventa del libre, lograr millones de compras y que su dopaje no empañe el interés que podía genera el texto entre los fans.

El plan de mercadeo fue exitoso. Ofreció un libro autografiado para los primeros 3.000 en hacer su preorden. Se vendió como pan caliente. La publicación, sin ser editada aún, ocupa el sexto puesto en ventas en el escalafón de la librería Barnes and Noble dentro de su top 100.



Lo claro es que Sharapova se mantiene mucha más vigente que nunca. En Instagram y Twitter acumula casi ocho millones de seguidores. Su empresa de caramelos prevé en 2018 tener un valor estimado de 20 millones de dólares. Se mantiene en permanente contacto con sus fanáticos, les agradece por su apoyo, aunque ya pasó la época de pedirles disculpas. Creó una expectativa en ellos, quienes desean ya verla de regreso en las chanchas.

Nueva vida: el estudio

Sharapova no quería lamentarse día tras día de haber cometido esta infracción. Pese a afirmar que en un primer momento fue “increíblemente duro” aceptar la sanción y sentirse “muy pequeña y vulnerable”, la tenista quiso ahondar en diferentes proyectos que la ayudarán a una realización personal alejada del deporte, sin estar totalmente distante. Claro, también estuvo entrenando fuertemente para no perder ritmo de competición.



La tenista rusa acudió en el verano del 2016 a un programa de dos semanas en la Escuela de Negocios de Harvard, buscando qué hacer en este tiempo muerto para ella. Su idea era comenzar a incursionar en un mundo que no le es ajeno y en el que planea moverse cuando su estela llegue definitivamente a su fin.

Student 🎓 📓 Una publicación compartida de Maria Sharapova (@mariasharapova) el 25 de Jun de 2016 a la(s) 11:26 PDT

El anuncio de Sharapova se dio por Twitter con una fotografía en la que aparecía sentada junto a un cartel de la escuela y el mensaje: “No estoy segura cómo sucedió esto, pero ‘Hey Harvard!’ No puedo esperar a que inicie el programa!”



Además de este curso en esta prestigiosa universidad, por unos días Sharapova cambió la raqueta de tenis por la pelota naranja de baloncesto. “Tiene el perfil adecuado a nuestros planes de directivos en la NBA”, afirmó Adam Silver, comisionado de la liga estadounidense, luego de varias visitas de la rusa para conocer el proyecto de este deporte.



La jugadora de 30 años participó como becaria en un curso de la NBA, donde ha tenido bastante éxito. “Asistió a muchas reuniones de nuestro departamento para aprender las operaciones de la NBA”, explicó Mike Bass, portavoz de Silver, quien además resaltó las capacidades de la rusa. “Es muy inteligente, increíblemente interesada en los procedimientos y con mucha iniciativa”.

Y con esto, Sharapova se abrió a un mundo de posibilidades de desarrollo, además del tenis, en el que ha venido trabajando también con la firme intención de continuar su carrera deportiva, aumentar su palmarés y borrar de alguna manera ese pasado oscuro que la acompaña.

Preparación

Una vez conoció su sanción y la rebaja de la misma, María Sharapova comenzó a trabajar intensamente en la parte física y de juego para no perder su temible de nivel de juego. A diario le dedicaba largas jornadas a sus trabajos que siempre enseñaba a sus seguidores en las redes sociales.



“Afortunada de llamar al tenis mi oficio”; “focalizada”; “Cuando estás tú, las líneas pintadas de blanco de la cancha y la raqueta. El aire muy frío. Solo con esto me conecto y me siento feliz”, fueron algunos de los mensajes de motivación que ponía en sus redes con los que muchos fanáticos la apoyaron y le hicieron la espera más corta para su regreso a las canchas.

Just a few more days!! 😍 Una publicación compartida de Maria Sharapova (@mariasharapova) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 8:59 PDT

Y es que la tenista rusa ya cuenta las horas para volver a disfrutar de lo que más la apasiona. “Me asusta una vida sin el tenis. Lo que siento es el deseo por mejorar, por volver a ganar”, afirmó la jugadora en una entrevista al portal Mundo Deportivo, en la cual se mostró además agradecida por volver a las canchas en Stuttgart.



La organización le dio una invitación a Sharapova, algo que algunas jugadoras consideraron injusto, puesto que consideran que después de una sanción debería disputar la fase previa, lo que le hubiera impedido disputar el torneo. “La situación con Sharapova será extraña. Esa invitación podría haberse aprovechado para dar una oportunidad a una joven promesa alemana”, comentó Angelique Kerber.



Sin embargo, su nuevo inicio llegó: quiere levantar de nuevo los cimientos de su cuento de hadas y regresar con muchos títulos.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4