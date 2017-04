Duque y Arango, cartas colombianas en el WTA de Bogotá

Para esta edición del WTA de Bogotá (patrocinado por Claro y Colsanitas), las cartas colombianas serán la bogotana Mariana Duque y la juvenil antioqueña Emiliana Arango. Ambas llegan al torneo con la intención de hacer su mejor posible, entiendo la complejidad de ganar el título por la calidad de las rivales internacionales que tendrán en el cuadro principal.

Por el lado de Duque viene afrontando un presente bastante dubitativo. Desde el año pasado, cuando sufrió una lesión de hombro, ha estado sin mucho juego y los resultados no la acompañan. Sin embargo, no deja de ser la ilusión de reconquistar un torneo que hace rato no se conquista. Precisamente ella fue la última colombiana en levantar el trofeo en el 2010 cuando venció en la final nada más ni nada menos que a la alemana Angelique Kerber, hoy número uno del mundo.



“Jugar en Bogotá no es fácil, pero llevo preparándome desde hace tres semanas para estar en la mejor condición”, dijo Duque muy entusiasmada con lo que será su participación en este torneo.



La meta de Mariana Duque será volver a estar peleando en los diferentes torneos por puntos que le permitan mejorar su escalafón y de esa manera encontrarse con mejores sensaciones y así encontrar una estabilidad en su juego.



Por su parte, Emiliana Arango, de 16 años, que alcanzó su mejor escalafón en el escalafón juvenil hace un par de semanas, ocupando el puesto 14, durante este año logró obtener el título del GBI torneo sudamericano de Argentina. Además, en su corta carrera registró en torneos ITF profesionales, una final y dos semifinales. Es una de las apuestas más fuertes que tiene el tenis colombiano en la rama femenina a futuro.

Emiliana Arango, tenista colombiana. Foto: Archivo particular

“Es un orgullo el que me hayan dado wild card, más aún cuando lo solicitaron jugadoras con mayor nivel”, comentó la dirigida por Mauricio Hadad, que el año pasado disputó el torneo capitalino cayendo contra la posterior campeona.



Finalmente, ayer quedaron eliminadas las tenistas juveniles Jessica Plazas y María Camila Osorio. Ambas no pudieron pasar el cuadro clasificatorio, pero siguen siendo apuestas importantes para tener jugadoras en lo más alto del escalafón del WTA.



De esta manera, Duque y Arango cargan con la responsabilidad de representar a Colombia de la mejor manera posible y si no se da el título, sí llegar lo más adelante posible para encumbrar el tenis femenino del país.



DEPORTES