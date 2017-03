Definido el equipo colombiano que enfrentará a Chile en la Copa Davis

Este miércoles se confirmó la nómina del Equipo Colombia de Copa Davis que enfrentará a Chile en el Country Club Ejecutivos de Medellín, del 7 al 9 de abril, en búsqueda del play-off de ascenso al Grupo Mundial.



La Federación Colombiana de Tenis y el capitán del combinado nacional, Pablo González, definieron a Santiago Giraldo, Alejandro Falla, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah como los integrantes del equipo.

Giraldo, principal raqueta del país e integrante del Equipo Colsanitas, jugará su serie número 24 en Copa Davis y tiene un registro de 23 victorias (16 de ellas en polvo de ladrillo) y 14 derrotas. Mientras que Falla, también del Equipo Colsanitas, recibe su 27º nominación, primera desde 2015, y posee récord de 31 triunfos y 16 caídas. Estos dos jugadores tienen en su palmarés el Premio al Compromiso de Copa Davis al haber disputado más de 20 confrontaciones en esta competencia.



En el dobles la cuota estará a cargo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, del Equipo Colsanitas, quienes en la actualidad son la sexta mejor pareja del año. Juntos han jugado en Copa Davis desde 2011 y han logrado darle siete puntos al país, cuatro de ellos sobre polvo de ladrillo.



Además, el equipo contará con la presencia de Eduardo Struvay como quinto jugador y de Daniel Galán, del Equipo Colsanitas, en calidad de sparring. Además, se invitará a los dos mejores tenistas juveniles colombianos de la actualidad: Nicolás Mejía, del Equipo Colsanitas y de la Liga Vallecaucana de Tenis, y Sergio Hernández, patrocinado por Celsia y de la Liga Antioqueña de Tenis.



"La mejor oferta para realizar Copa Davis fue Medellín. Además, también hubo consenso entre los jugadores y el equipo escogiendo esta ciudad para jugar", expresó el Dr. Gabriel Sánchez Sierra, presidente de la Federación Colombiana de Tenis.



Colombia buscará la victoria en suelo antioqueño para avanzar por quinta vez al play-off de ascenso al Grupo Mundial de esta competencia; las anteriores oportunidades fueron en 2010 (vs Estados Unidos), 2013 (vs Japón), 2014 (vs Canadá) y 2015 (vs Japón).



Con información de oficina de prensa*