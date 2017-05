‘La clave es la ilusión de querer seguir’: Rafael Nadal

El tenista Rafael Nadal iniciará una nueva participación sobre una competición en el polvo de ladrillo, tras sus victorias (Conde de Godó y Montecarlo), el español espera conquistar por quinta vez este torneo con el que busca su mejor rendimiento, para su gran objetivo, Roland Garros.

El actual número 5 del mundo afronta el torneo de Madrid con "la ilusión de siempre" y recalcó que "jugar en casa es algo muy especial". Nadal, que llega a Madrid avalado por sus recientes triunfos en Barcelona y Montecarlo, ironizó sobre algunas críticas que recibió por el estado de forma que mostró el pasado año.



"Es totalmente lógico que la gente hable y opine, pero también tienen que analizar las cosas, sobre todo los que se dedican a escribir. Lo más atrás que me he ido es al número nueve o diez del mundo. Cuando he estado lesionado media temporada no he salido de los diez primeros, así que hay que ver las cosas con más perspectiva", comentó.

"Es cierto que el año pasado no estaba jugando tan bien como este, pero es lo de siempre. La clave es la ilusión de querer seguir, de hacer lo que a uno le motiva y lo más determinante es estar sano, porque si no lo estás es imposible", destacó Nadal, que valoró el momento deportivo que vive.



"El año pasado tuve buenas sensaciones dos meses hasta que me lesioné. Este año lo más positivo es que todos los torneos que he jugado los he competido bien y no he cometido ninguna pifia grande", señaló. Rafael Nadal, cuatro veces ganador en Madrid, debutará en el torneo contra el vencedor del duelo de primera ronda entre el italiano Fabio Fognini y el portugués Joao Sousa.

"Vengo con la ilusión de siempre y a dar lo máximo. Jugar en casa es algo muy especial y Madrid es de los lugares del mundo donde el público me ha dado más cariño y me ha ayudado a ganar partidos complicados. Madrid es una motivación. El sorteo ha sido bastante complicado, pero ayuda que desde enero vengo haciendo bien las cosas", comentó Nadal.



"Aquí en Madrid están los mejores del mundo, tengo que estar competitivo cada día y solo desde el jugar bien cada día puedo conseguir el objetivo", concluyó.



EFE