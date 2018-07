'Hay similitudes entre la rivalidad Messi-Ronaldo y la mía con Rafa'

El suizo Roger Federer comparó este domingo su rivalidad con el español Rafael Nadal con la que existe entre el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi, y dijo que es "similar" a la de él con el once veces ganador en Roland Garros.

Federer, ocho veces campeón en el All England Club, explicó que "ellos tienen una larga rivalidad" y que él tiene la misma con el balear. "Son muy diferentes el uno del otro, pero existen muchas similitudes entre ambos. Es parecido a lo de Rafa y yo, somos muy diferentes a muchos niveles", aseguró.



Pese a ello, el helvético afirmó que nunca les ha conocido por lo que tampoco quiso adentrarse mucho en cómo de parecida es su rivalidad. "Obviamente en fútbol es diferente porque cuentas con tu equipo.



El campo es grande, con once jugadores a tu alrededor. En nuestro caso, podemos controlarlo mejor que ellos. Yo puedo controlar lo que ocurre un poco mejor. Veremos cómo va todo", añadió.



Federer debutará este lunes no antes de las 7 a. m. (Hora en Colombia) en el que supondrá el intento de conseguir su noveno entorchado en Wimbledon.







EFE