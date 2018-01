‘Tenía la pierna completamente bloqueada’: Rafael Nadal

Luego de su abandono en los cuartos de final del Abierto de Australia en su partido ante Marin Cilic, Rafael Nadal enfrentó la conferencia de prensa con una cara apesadumbrada, visiblemente rengo y con extrema precaución para subirse al escenario.

Con 31 años, el español lanzó la frase que encendió las alarmas sobre su futuro y puso especial énfasis en el desgaste físico de un circuito que no perdona: "A mí a veces se me hace complicado y duro pensar en qué estado voy a terminar cuando termine. Le falta sensibilidad a la gente que maneja el deporte".



"A ver si realmente tenemos opción de seguir, al menos, practicando deporte y tener una vida sin demasiados dolores. Estamos hablando de mucha gente que tiene problemas", continuó su análisis sobre un tema, el desgaste al que se someten los tenistas, que el propio Nadal había tratado públicamente varias veces.



Este primer Grand Slam de la temporada supone una pesadilla para el tenista español, pese a haber ganado el torneo en 2009 tras vencer en la final a Roger Federer en cinco sets, tras cuatro horas de tenis. El actual número uno del mundo sufrió problemas físicos en este torneo en 2010, 2011, 2014 y en la actual edición 2018.



Además, en 2013 no pudo participar por una lesión y en 2007 y 2015 demostró no estar pleno en su físico en sus respectivas derrotas ante Fernando González y Tomas Berdych.



"Tenía la pierna completamente bloqueada, me dolía mucho cuando me movía. Esperé para ver si los antiinflamatorios me hacían efecto pero finalmente no podía moverme, y sin moverme no podía ganar", repitió Nadal en la conferencia.

Con cara de compungido, Nadal sentenció en sus últimas palabras en Melbourne: "Es un torneo que adoro y me sentía capaz de luchar por el título, esto me ha pasado varias veces aquí".



En cuanto a los detalles de su lesión, Nadal no quiso hablar antes de pasar un reconocimiento médico el miércoles. "Es difícil saber qué es exactamente ahora, es difícil decir el músculo. Mañana voy a hacer el test", concluyó.



LA NACIÓN

GDA