Djokovic espera una serie difícil con España, pese a ausencia de Nadal

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró este martes que su país no puede subestimar a España pese a que Rafael Nadal no participará en el cruce de cuartos de final de Copa Davis que enfrenta a los dos equipos entre el viernes y el domingo en Belgrado.



El mejor tenista serbio y número dos del mundo afirmó que España es "una de las naciones más exitosas en la Copa Davis" pero destacó la ventaja que supone para su país jugar en casa.

"Sus dos mejores jugadores no están aquí (Rafael Nadal y Roberto Bautista), pero no podemos subestimar el hecho de que Carreño y Albert Ramos están en las posiciones 19 y 24 del mundo, así que es un equipo muy fuerte", declaró Djokovic en rueda de prensa.



"Aunque Rafa no está, creo que será un gran partido", dijo Djokovic, que aseguró que se ha recuperado de una reciente lesión en el codo y que en los entrenamientos de los últimos dos días no ha tenido dolores.



Señaló que Nadal "ha tenido un gran comienzo esta temporada" pero que las agendas de los mejores jugadores mundiales a veces dejan poco espacio para la participación en la Copa Davis.



"Mark López es muy bueno en dobles, Carreño también. Pero espero que cuando estamos aquí, juntos, jugando en casa, eso puede darnos energía ante cualquier equipo, en cualquier pista", indicó.



El capitán del equipo serbio, Nenad Zimonjic, lamentó por su parte la ausencia de Nadal. "Hubiese sido extraordinario para los espectadores ver a Rafa aquí en vivo, jugando con Novak, sería lo mejor que este deporte puede ofrecer", opinó.



"No obstante, España tiene jugadores fueres y será un partido extremadamente difícil. Ramos y Carreño juegan muy bien desde el inicio de la temporada, están en forma", dijo y añadió de "será un gran fin de semana".



Zimonjic declaró que el inicio de la temporada "no ha sido brillante" para ninguno de los jugadores serbios y que esta semana es "ideal para elevar el nivel de todos y con la victoria en cada partido ganar la confianza, importante para el resto de la temporada".



"Este es un partido de gran importancia para nosotros, espero que el público nos apoye y disfrute del excelente tenis", dijo.



Serbia y España se enfrentarán por un puesto en semifinales de Copa Davis entre el viernes y el domingo en el pabellón de Aleksandar Nikolic de Belgrado.



En el equipo serbio están, además de Djokovic, Viktor Troicki, Dusan Lajovic y Nenad Zimonjic, que ejerce de capitán. La selección española está integrada por Pablo Carreño, Albert Ramos, Marc López y Jaume Munar.



