Giraldo abrirá la serie por Colombia en la Copa Davis contra Brasil

Este viernes quedaron definidos los enfrentamientos de los juegos de sencillos para la confrontación entre Colombia y Brasil, por la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis.Copa Davis, a disputarse en el Parque Distrital de Raquetas, de Barranquilla.



El risaraldense Santiago Giraldo, actual 290 del escalafón mundial y quien oficia como segunda raqueta del país, abrirá por Colombia y se medirá contra Thiago Monteiro, 125 del listado mundial y el mejor escalafonado de su país. El duelo comenzará a partir de las 3 p.m.

Tras el final del primer choque, Daniel Galán, raqueta número uno de Colombia en la actualidad y 257 del mundo, jugará frente a Guilherme Clezar, quien ocupa el renglón 234 del listado universal.



El sábado se disputará el partido de dobles, con la pareja colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah contra la dupla integrada por Marcelo Demoliner y Marcelo Melo, para luego cerrar la serie ese mismo día con los duelos Galán-Monteiro y Giraldo-Ghiherme Clezar.

Estoy muy tranquilo y orgulloso de representar a Colombia. Vengo de un tiempo de desconexión necesaria para mí y esta ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para poder volver.

“Estoy muy tranquilo y orgulloso de representar a Colombia, a la Federación y al equipo. Vengo de un tiempo de desconexión necesaria para mí y esta ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para poder volver. Obviamente también me preparé muy bien desde hace tres meses, tengo un par de torneos y cuando el capitán me llamó a hacer parte del equipo le dije que yo estaba disponible y que, si puedo aportarle a Colombia, lo haré”, aseguró Santiago Giraldo.



Daniel Galán, raqueta número uno del país, habló sobre su buen estado de forma en las últimas semanas. El tenista espera poder continuar así y transmitir su sobresaliente momento en la cancha de tener que representar al país.



“Estoy muy orgulloso de ser el número uno de Colombia, que es una meta que tenía desde chico, y me da una motivación para seguir trabajando. Vengo sintiéndome bastante bien y dando resultados con la semana pasada en México. Llego con buenas sensaciones y espero llevarlas a la cancha”, expresó.

