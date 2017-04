Colombia y Chile presentaron sus equipos para la Copa Davis

Colombia y Chile presentaron este miércoles oficialmente a los equipos con los que se enfrentarán a partir del viernes en Medellín, en una de las dos confrontaciones de la ronda final del Grupo I de la Zona Americana de la Copa Davis.



El ganador de cada serie tendrá la oportunidad de disputar la repesca por una plaza al Grupo Mundial de esta competencia. El capitán del equipo local, Pablo González, anunció a Santiago Giraldo, Eduardo Struvay, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, durante la presentación en el Country Club Ejecutivos de Medellín donde se disputará la serie.

"Estamos afinando detalles y logrando una mejor adaptación a las canchas. Será una confrontación pareja que hay que sacar adelante. Hay que tenerle mucho respeto al rival", afirmó González.



Por su parte, Nicolás Massú capitán del equipo chileno confirmó a Nicolás Jarry, Christian Garín, Marcelo Tomás Barrios y Hans Podlipnik. "Es una Copa Davis importante para nosotros y una serie muy bonita. Los dos países ya nos hemos enfrentado y nos conocemos", expresó Massú.

Presntación de Chile en la Copa Davis. Foto: EFE

El exjugador chileno le restó importancia a las ausencias de los colombianos Alejandro Falla y Alejandro González por lesión, a la vez que informó que en su grupo no estará Gonzalo Lama. "Los dos equipos tenemos bajas, pero hay que pensar en los jugadores que están y enfrentar con ellos los partidos", dijo.



El año pasado Colombia y Chile disputaron en Iquique la serie por el repechaje al Grupo Mundial de la Davis que terminó en escándalo porque los cafeteros demandaron el resultado adverso 3-1 al considerar que fueron obligados a jugar en una cancha que atentaba contra la integridad física de los deportistas.

Fue algo que hice con el corazón y no una pataleta. FACEBOOK

TWITTER

En esa oportunidad, Giraldo se retiró cuando perdía en el cuarto partido frente a Lama. "Fue un desafortunado cúmulo de cosas las que pasaron en Chile y que se quedaron ahí. Al equipo lo absolvió de todo la Federación Internacional de Tenis, y eso me genera una tranquilidad moral y ética. Fue algo que hice con el corazón y no una pataleta", sostuvo Giraldo.



El número uno del tenis colombiano destacó que ha "jugado 24 series seguidas con todo el amor a la camiseta de Colombia" y afirmó estar listo para "ojalá sumar los dos puntos" en su salidas ante los chilenos.



Sobre el incidente en la anterior confrontación, Podlipnik indicó que "no existe el pasado" y manifestó que ante los colombianos escribirán un "nuevo capítulo" que necesitará de buenas presentaciones en sencillos y de la experiencia en dobles.

Nos preparamos bien tenísticamente. Podemos dar un gran golpe una vez más. FACEBOOK

TWITTER

"Con Nicolás (Massú) nos preparamos bien estratégica, táctica y tenísticamente, y podemos dar un gran golpe una vez más. Tenemos el tenis y le podemos ganar casi a cualquier equipo", agregó. Los australes se mostraron satisfechos con el estado de las canchas, el clima y la altitud de Medellín.



"Me sorprendieron de las condiciones. La pelota, al ser sin presión, me favorece un poco", comentó Garín. Ante los chilenos, Colombia buscará una victoria para avanzar por quinta vez a la repesca por una plaza al Grupo Mundial. Colombia tendrá como principal novedad la participación de Struvay en reemplazo de Falla. Este jueves se realizará el sorteo que definirá el juego que abrirá la serie el viernes.



EFE