Brasil, próximo rival de Colombia en Copa Davis

Colombia enfrentará en condición de local a Brasil los días 6 y 7 abril, y de ganar esta confrontación, conseguiría un tiquete al play-off de ascenso al Grupo Mundial por sexta vez en su historia.

Brasil venció a República Dominicana por 3-2. En la jornada del viernes, José Hernández superó a Joao Pedro Sorgi por 6-2, 4-6 y 7-6(3) y luego Thiago Monteiro dio cuenta de Roberto Cid por 6-7(6), 7-5 y 6-2. Este sábado, Marcelo Demoliner y Marcelo Melo vencieron a Nick Hardt y José Olivares por 6-3 y 6-4; José Hernández doblegó a Thiago Monteiro por 6-4 y 7-6(4) y Joao Pedro Sorgi derrotó a Roberto Cid por 6-7(8), 6-1 y 6-4.

Joao Pedro Sorgi le da el punto decisivo a Brasil 🇧🇷 sobre Dominicana con su 67(6) 61 64 sobre @robertocid5. ¡Así festeja el equipo brasileño en Santo Domingo! pic.twitter.com/SourkGjzJB — Copa Davis (@CopaDavis) 4 de febrero de 2018

Esta será la novena vez que Colombia y Brasil se enfrenten por Copa Davis y el historial favorece a los cariocas por 8-0, dándose el último duelo en 2012 en la ciudad de Sao Jose do Rio Preto donde los locales se impusieron por marcador de 4-1. La última vez que se enfrentaron en suelo colombiano fue en 2009 en Tunja, donde los brasileros ganaron por 4-1.



El combinado nacional, que es dirigido por Pablo González, buscará alcanzar el play-off de ascenso al Grupo Mundial por segundo año consecutivo, teniendo en cuenta que en 2017 enfrentó a Croacia, en la Plaza La Santamaría de Bogotá, donde los europeos vencieron por 4-1.

Las otras eliminatorias por el ascenso se dieron en 2010 (vs. Estados Unidos), en 2013 (vs. Japón), en 2014 (vs. Canadá) y en 2015 (vs. Japón).



La otra llave de segunda ronda del Grupo I de Zona Americana será protagonizado por Argentina y Chile, donde el primero actuará en condición de local.



CON INFORMACIÓN DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TENIS