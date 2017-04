Bogotá, una mala elección

Si se buscaba una plaza para contrarrestar el potente juego croata en la Copa Davis, Bogotá no fue la mejor elección de la Federación Colombiana de Tenis y su equipo. Por su puesto, el equipo europeo sería favorito en cualquiera de las ciudades en las que se jugara esta serie.

El tema fue claro. Una vez se le ganó a Chile y se conoció que Croacia sería el rival en el repechaje para ir al Grupo Mundial, todo el grupo técnico se puso en la labor de buscar cuál sería el mejor escenario para enfrentar a unos jugadores que tienen un fuertísimo saque y que le pegan muy duro a pelota.



Barranquilla era la primera opción. Querían aprovechar el polvo de ladrillo, usar bolas pinchadas (son demasiado lentas), pero las pruebas arrojaron que la pelota se frenaba y sería un problema también para Colombia.



Entonces se eligió la peor sede posible. Se afirma que la adaptación de los croatas no será la mejor. Además que al jugar en polvo de ladrillo y con bolas pinchadas algo se podrá hacer.



Sin embargo, Bogotá no es, definitivamente, el mejor escenario para un equipo colombiano que intentará devolver de cualquier forma la pelota ante el ofensivo juego croata.



Claro, se les frenará más la bola, algunas de ellas volarán por los aires y fuera de la cancha, pero aun así se les brinda facilidades a las cualidades de un rival que sabe jugar desde el fondo de la cancha, buscando winners rápidos. Había que contrarrestar su juego y desgastarlos en una ciudad con mucha humedad.



Croacia, en cualquier sede, es favorita y no se le debía dar opciones. Ni la altura, ni la velocidad, ni la calidad de los rivales (Cilic, Coric o Karlovic) nos favorecen.



Felipe Villamizar

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4