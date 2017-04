Croacia, un potente rival para Colombia en la Copa Davis

11 de abril 2017 , 10:34 a.m.

Este martes se conoció que Croacia será el rival de Colombia en el ascenso por el Grupo Mundial. Inmediatamente se reconoció la complejidad de un equipo, que el año pasado fue finalista de la Copa Davis, que perdió contra Argentina.



Sus jugadores no son ningunos aparecidos. Están dentro de los mejores del mundo y han puesto aprietos a las máximas figuras del tenis mundial. Marin Cilic, Ivo karlovic y Borna Coric hacen parte de un conjunto que no quiere relegar sus posibilidades de seguir en el Grupo Mundial.

Sus características de juego son claras. Son tenistas altos, que cuentan con un saque muy potente, le pegan muy duro a la bola en sus devoluciones e intentan resolver muy rápido los games. Será una serie complicadísima.



El punto que se debe atacar por los colombianos deberá ser contra Ivo Korlovic. Con Santiago Giraldo se enfrentó en Halle (2015) y ganó el croata. Sin embargo, con Falla lo hizo en tres ocasiones y el nuestro le ganó en el Masters 1.000 de Miami 2015 y Roland Garros 2008.

Este es su equipo

El pasado 5 de febrero perdieron su serie contra España. Los croatas no contaron con su equipo titular, a pesar de esto, los resultados han sido destacados históricamente: dos veces finalistas y campeón en el año 2005 contra Eslovaquia.



El cambio generacional del equipo europeo no ha sido tan drástico, el retiro de Iván Ljubicic y Mario Ancic no fue un inconveniente para las intenciones del capitán Zeljko Krajan de mantener su puesto de honor dentro de los mejores del mundo.



La esperanza del conjunto está depositada en Marin Cilic, número 8 del ATP y ganador de dos títulos en el 2016 Masters 1.000 de Cincinnati y Basel. Abiertamente el deportista ha expresado su preferencia por jugar en canchas duras y de hierba.

Marin Cilic, tenista croata. Foto: Archivo/Reuters

Fue pieza fundamental para que Croacia alcanzara las semifinales de la Copa Davis con victorias: 3-1 contra Bélgica, después de vencer a Coppejans, y a Goffin, y 3-2 frente a Estados Unidos al vencer a los hermanos Bryan y a John Isner. A finales de año no disputó los torneos de Montecarlo, Madrid y Roma debido a una lesión en una de sus rodillas.



Ivo karlovic de 38 años, raqueta 21 del mundo, es un experto en cancha dura, batió este año el récord de 75 aces en el Abierto de Australia y remontó dos sets abajo en la primera ronda para vencer a Horacio Zeballos 22-20 en el quinto set, un encuentro que culminó tras 5 horas y 14 minutos. Es el jugador más alto del top 100 con 2 metros y 11 centímetros.



El imponente tenista sabe qué es jugar en Colombia y lo mejor para él, ganar. En el 2013 disputó el desaparecido ATP 250 de Bogotá, el cual ganó tras vencer en la final a Alejandro Falla con parciales 6-3, 7-6(4).

Ivo karlovic, campeón del ATP de Bogotá del 2013. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por otro lado, la promesa del país es Borna Coric, que con 20 años ya es el número 79 del mundo, fue nominado para el premio ATP Estrella del Mañana Presentado por Emirates en noviembre del 2014, año en el que venció a Rafael Nadal en el World Tour de Basilea, torneo de superficie dura bajo techo.



Otros tenistas que podrían hacer parte de la convocatoria para el repechaje son Kristijan Mesaros (227), Iván Dodig (233), Franko Skugor (321) y Ante Pavic (450); algunos de ellos pusieron en aprietos al conjunto español a comienzos de año.



Por su parte el conjunto colombiano no ha llegado nunca al Grupo Mundial. Ha disputado el repechaje en cuatro ocasiones: 2010, 2013, 2014 y 2015. Perdiendo contra Estados Unidos, Japón, en dos ocasiones, y una frente a Canadá.



