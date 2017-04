Arruabarrena vs Schiavone, la final del WTA de Bogotá

El WTA de Bogotá tendrá una definición de infarto este sábado en el Club Los Lagartos. Lara Arruabarrena enfrentará Francesca Schiavone, excampeona de Roland Garros.

La española Lara Arruabarrena confirmó que Bogotá en su segunda casa, al clasificar a la final del Claro Open Colsanitas por segunda vez en su carrera, recordando que en el 2012 fue campeona.



En esta ocasión la oriunda de Barcelona, tuvo que batallar a fondo y sacar la clásica garra para superar a su compatriota Sara Sorribes-Tormo con parciales de 6-2, 4-6 y 6-4 en dos horas y diez minutos de juego.



“Al final la experiencia jugó a mi favor y nunca me rendí. Explicó Arruabarrena, quien llegó a estar 0-4 en el tercer set. Y añadió, “Bogotá es mi segunda casa, siempre que vengo juego bien y esta vez no fue la excepción”.



En frente estará la excampeona de Roland Garros, Francesca Schiavone, quién derrotó a Johanna Larsson 7-5 y 6-4 en una hora y 44 minutos de juego. Para la italiana es la primera final en 14 meses y número 19º de su larga carrera.



Cabe resaltar que la española y la italiana no registran enfrentamientos previos.



*Con información de oficina de prensa