‘Para quienes dudaron de mí, esto es lo que yo soy’: Giraldo

Santiago Giraldo fue hacia la silla técnica, en la que estaba sentado Pablo González, capitán del equipo colombiano de Copa Davis, lo abrazó y le agradeció. Las miradas estaban fijadas en él. Dio un brinco, otro brinco, y mientras lo hacía empuñaba su mano derecha y la lanzaba al aire. Su descarga fue un grito sostenido: “¡Vamos, Colombia, carajo!” El tenista pereirano venció este domingo a Christian Garín, sentenció la serie 3-1 contra Chile y clasificó al país al repechaje al Grupo Mundial de la Copa Davis. Su revancha le llegó.

Sin embargo, pese a que este triunfo le significó a Colombia avanzar por quinta vez al repechaje de ascenso al Grupo Mundial, son varios los temas para analizar en una serie en la que en ciertos momentos se pasaron muchos apuros.



Lo primero que hay que decir es que Giraldo llegó a esta serie con la responsabilidad de echarse el equipo al hombro. Su retiro hace unos meses en Iquique (Chile) contra el mismo rival lo tenía en el ojo del huracán. Todos estaban a la expectativa de cómo iba a manejar la ansiedad, en un jugador que ha sufrido un retroceso en su juego, escalafón y que mentalmente es muy inestable. Podía tomarse una revancha, pero debía estar tranquilo.



Contra Nicolás Jarry, el pasado viernes, Giraldo no sufrió. Se le vio consistente en sus golpes y movimientos, por lo que se llevó el triunfo 4-6, 6-2, 6-2, 7-6(7). Pero este domingo, en el partido frente a Christian Garín, pasó trabajo. Sufrió la pérdida del primer set y desde ahí tuvo que remolcar. La primera raqueta del país golpeó sin convicción y con miedo. El temor a perder hizo que cometiera errores.

Garín fue valiente, pero Giraldo lo manejó con experiencia. Lo quebró en momentos claves. Sin embargo, en esos momentos de euforia no se entiende por qué baja su rendimiento. Perdía en el cuarto set 3-0 y agradeció a la vida que la lluvia retrasara casi por dos horas el compromiso o lo siguieran de largo.



Afortunado fue Giraldo que su rival no solo pudo con su valentía. El colombiano arriesgó cuando se le exigía y terminó gritando furibundo por el triunfo. Ganó 6-7(10), 6-3, 6-3, 6-7(7), se tomó revancha. Dio muestras de que si no es él en Colombia no hay otra raqueta que gane en sencillos. Además, su plus es convertirse en el tenista nacional más ganador en Copa Davis, con 25 triunfos por encima de Jairo Velasco (24).



“A la gente que dudó en Chile de mí por unas cosas ajenas, esto es lo que yo soy; esto es lo que es el equipo. La quinta vez es la del cambio y la de vamos a ganar. Espero estar ahí con la camiseta puesta”, dijo Giraldo en entrevista con Win Sports.

No hay otra raqueta

Lo que sí quedó evidenciado en esta serie contra Chile es algo que se viene pidiendo a gritos: se necesita hacer un recambio serio y buscar nuevas posibilidades para ser la segunda raqueta del país. La derrota de Eduardo Struvay, 6-3, 6-3, 6-2, contra el mismo Garín demostró una brecha gigante entre Giraldo y quien juegue el otro partido de sencillos.

El tenista pereirano tiene 26 años y se ha mantenido en el circuito con algunos triunfos, pero sin sobresalir o ser un gran tenista. Él llegó a este equipo ante la baja de Alejandro Falla por lesión y su debut en la Copa Davis, en la modalidad de sencillos, quedará en silencio, será una anécdota. Es más, se hizo mucha fuerza para que Giraldo no perdiera el cuarto punto de la serie o el panorama se hubiera tornado muy gris.



Además, no se puede pensar en Alejandro Falla en un futuro, porque su edad dice que no le quedan muchos años de competición, ni en Alejandro González, que vive lo mismo que Struvay.

La mano del capitán

Finalmente, el último punto de análisis que tiene un valor especial es la llegada de Pablo González a la capitanía del equipo colombiano, luego de la salida de Mauricio Hadad. Sin tener una gran experiencia, como sí la tuvo su antecesor, el peso anímico que les dio a todos los tenistas fue muy valioso.

Los jugadores le creen y él los anima en los momentos claves de los juegos.

Los posibles rivales

Luego de vencer a Chile, ahora Colombia esperará el sorteo que determinará el rival en la eliminatoria por el ascenso por primera vez a la élite de la Copa Davis, que tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre del 2017.



Los posibles rivales que se tendrán son Croacia, Alemania, Suiza, República Checa, Argentina, Canadá, Japón y Rusia.



Con esos rivales, ya hay claridad que si se juega con Canadá sería en condición de local y con Japón, de visitante. Los otros irían a sorteo.



