La tenista serbia Ana Ivanovic anuncia su retiro del tenis

La tenista serbia Ana Ivanovic, ex número uno del 'ranking' mundial, anunció este miércoles su retiro de las canchas con tan solo 29 años en un video publicado en su página de la red social Facebook.

"He decidido parar mi carrera de jugadora de tenis profesional. Ha sido una decisión difícil", declaró Ivanovic, quien justificó la decisión a causa de los problemas físicos que le impiden jugar a su mejor nivel.

Luego de un año de pobre de resultados, Ivanovic se va del deporte. El 2016 no fue bueno para ella, pues no logró llegar, al menos, a una final en un torneo de Grand Slam y cerró la temporada en el puesto 5 del escalafón mundial.



La jugadora dejó de disputar un torneo cuando cayó en el Flushing Meadows. De 29 años, Ivanovic se convirtió en una tenista muy seguida por su belleza, pero su juego no convencía. Una lesión en una de sus muñecas en el segundo semestre le impidió mostrar su mejor juego.



Nació el 6 de noviembre de 1987 en Belgrado la antigua Yogoeslavia, mide 1,84 metros y pesa 69 kilos. En su palmarés quedarán 15 títulos WTA y el título del Roland Garros de 2008, su principal logro, cuando le ganó a Dinara Safina, 6-4, 6-3.



La tenista serbia perdió la final de ese mismo torneo en el 2007, cuando la belga Justine Henin la derrotó 1-6, 2-6. Un año después, Ivanovic cayó en la final del Abierto de Australia a manos de la rusa Maria Sharapova., 5-7, 3-6.



Ana Ivanovic se casó este año con Bastian Schweinsteiger, jugador del Manchester United.

