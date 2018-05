Alexander Zverev se coronó con el Másters 1000 en Madrid

El tenis estable del alemán Alexander Zverev, su martillo de revés y un saque demoledor con el que no cedió ni un solo punto de rotura, fueron las armas para derrotar al austríaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-4 en la final, y lograr por primera vez el título del Mutua Madrid Open, y su tercer torneo categoría Masters 1.000.

Alexander Zverev se convirtió en el primer jugador alemán en ganar en la capital española, haciéndolo además de forma arrolladora. Sin ceder un set en toda la semana y sin perder su saque ni una sola vez, concediendo como única posibilidad el punto de rotura que el argentino Leonardo Mayer dispuso en la tercera ronda, que también salvó.



"Tengo que felicitar a Thiem por su gran semana, venciendo a Nadal en este torneo", dijo el ganador con el trofeo Ion Tiriac en sus manos, que luego agradeció a su equipo el trabajo realizado "especialmente a mi padre (Alexander), el más importante de todos", añadió.



"Manolo sé que es tu último año, lo que tú has hecho por el tenis y este torneo es increíble, mereces ir a casa y descansar, y venir al torneo de vez en cuando y disfrutar del tenis", continuó al referirse a Manolo Santana, que el próximo año dejará el cargo de director del torneo a Feliciano López, y pasará a ser presidente de honor.

🔴 DIRECTO | Sigue la rueda de prensa de 🇩🇪 Alexander Zverev en Facebook Live.https://t.co/MuezRAmvGF pic.twitter.com/ADZ18Zleze — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) 13 de mayo de 2018

Fue la primera victoria de Zverev sobre tierra ante Thiem, que había salido ganador en los tres enfrentamientos previos en esta superficie en Munich, Niza y Roland Garros hace dos años, y que dominaba los enfrentamientos por 4-1.



A dos semanas de Roland Garros, el de Hamburgo ha presentado su candidatura para el Grand Slam de tierra, aunque esa es precisamente su asignatura pendiente, ya que nunca ha logrado siquiera los cuartos de final de un grande (lo mejor la cuarta ronda de Wimbledon), con 14 victorias y 11 derrotas en esos torneos. Los dos jugadores aparecieron de negro sobre la pista Manolo Santana.



Cinta roja al pelo de Zverev y muñequera del mismo color de Thiem para diferenciarse, pero desde el principio la personalidad del germano empequeñeció al tenista de Wiener Neustadt.

Así termina el partido con victoria de Zverev ante Thiem. Stats by @MBenzEspana pic.twitter.com/PQTdpdp9Pe — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) 13 de mayo de 2018

El número tres del mundo dominó el encuentro de principio a fin, con un tenis sólido con el que solo cedió seis puntos con su saque en cada uno de los dos parciales, ganando el primero en 36 minutos, y con un Thiem desdibujado, que se arrugó en algunos momentos, sobre todo porque se sorprendió así mismo cuando cedió su saque en el primer juego del partido con una doble falta. La historia se repitió en primer juego del segundo parcial.



Thiem estuvo despistado, y Zverev a la caza de su servicio. Una vez logrado el robo, el discípulo del español Galo Blanco se desesperó buscando los errores de Sascha que no se producían, y el germano siguió con su martillo al saque minando la moral de Dominic.



Los casi 12.500 espectadores que llenaron la central se quedaron helados, no solo por la baja temperatura, sino por la falta de reacción de Thiem, el verdugo de Rafael Nadal en cuartos, cortando la racha de 50 sets ganados por el español en tierra batida, y sus 21 victorias consecutivas.



Con el título de Madrid en el bolsillo, Zverev se convierte en el quinto jugador en activo con al menos 3 títulos Masters 1.000 (Roma y Montreal el año pasado), aunque muy lejos aún de los 31 del español Rafael Nadal, los 30 del serbio Novak Djokovic, los 27 del suizo Roger Federer y los 14 del británico Andy Murray.



Lleva ya Zverev dos títulos este año, el de Munich la pasada semana y Madrid, con un total de ocho en su palmarés. Con 21 años recién cumplidos confirma que es la mejor alternativa al grupo de los 'big four' que en la última década dominó el torneo de Madrid sin obstáculos.









EFE.