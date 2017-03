Santa Fe venció 0-2 a Cúcuta y se ratificó como líder del grupo B

Las leonas de Santa Fe se convirtieron en las únicas líderes del grupo B de la liga femenina, tras vencer 2-0 en su visita a Cúcuta, en el juego adelantado de la quinta fecha del campeonato, que se disputó en el estadio Los Zipas, de Zipaquirá.



El partido fue muy parejo y bastante disputado en ambas porterías, pero al final, luego de un primer tiempo que finalizó con el cero en las porterías, las bogotanas fueron efectivas en el arco defendido por Catalina Rubiano.



Los goles del triunfo de las santafereñas fueron anotado por Liana Salazar, al minuto 58, tras jugada individual, y Leicy Santos, su capitana, al 70, quien de paso llegó a cinco anotaciones en la tabla de máximas artilleras, que es comandada por la atacante venezolana Oriana Altuve (Santa Fe) y la colombiana Karen Páez (Cúcuta), cada una con 6 goles.



Las locales, orientadas por el DT Carlos Quintero, reaccionaron y tuvieron la oportunidad de descontar, pero la buena actuación de la portera Forbes evitó que cambiara el marcador.

Leicy Santos (izq.), de Santa Fe, disputa el balón con Mónica Ayala, del Cúcuta, en una de las acciones de juego del clásico del grupo B, disputado en Zipaquirá. Foto: Mauricio Moreno / ETCE



Por el equipo de la visita también se destacó el trabajo de la costarricense Melissa Herrera.

Con esta victoria, Santa Fe, bajo la dirección técnica de Germán Morales, llegó a 15 puntos de 15 disputados, tras sus cinco triunfos consecutivos y su arquera, la trinitaria Kimika Forbes, mantiene la portería invicta y acumuló 450 minutos sin recibir gol.

Cúcuta, por su parte, se apuntó su primera derrota y ahora es segundo del grupo, con 12 unidades.



Síntesis

Cúcuta 0-2 Santa Fe

Cúcuta: Catalina Rubiano; Lesly Yara, Katherine Vega, Nubiluz Rangel, Liseth Camacho; Neidy Romero, Mónica Ayala, Paula Botero, Fanny Gauto; Leidy Espejo, Karen Páez.

D.T.: Carlos Quintero.



Santa Fe: Kimika Forbes; Nancy Acosta, María Morales, Carol Sánchez, Liseth Moreno; Gabriela Huertas, Liana Salazar; Leicy Santos; Melissa Herrera, Paola Sánchez, Oriana Altuve.

D.T.: Germán Morales



Goles: Liana Salazar (58’), Leicy Santos (70), en Santa Fe.

Amonestadas: Neidy Romero, en Cúcuta, Angie Castañeda, en Santa Fe.

Expulsadas: no hubo.

Figura: Leicy Santos.

Estadio: Los Zipas

Asistencia: 2.000 personas aproximadamente.

Árbitro: Andrea Echavarría.

Envigado Formas Íntimas es el líder del grupo A. El conjunto naranja visitará el domingo al Real Cartagena. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE



La fecha del campeonato proseguirá así:



Grupo A

19 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Hora: 10 a.m.

Estadio: Cancha Marte, de Bucaramanga



Real Cartagena vs. Envigado F.C.

Hora: 1 p.m.

Estadio: Jaime Morón, de Cartagena



Real Santander vs. Alianza Petrolera

Hora: 3 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca



Grupo B

20 marzo

Equidad vs. Patriotas

Hora: 1 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



25 de marzo

Fortaleza vs. Atlético Huila

Hora: Por definir

Fecha: Por definir

Estadio: Los Zipas



Grupo C

18 de marzo

América vs. Deportivo Pasto

Hora: 4 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali



21 de marzo

Deportes Quindío vs. Cortuluá

Hora: 4 p.m.

Estadio: Centenario, de Armenia



Deportivo Pereira vs. Orsomarso S.C.

Hora: Por definir

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira



