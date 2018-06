Programación deportiva para este sábado 9 de junio

WIN SPORTS

7:15 p. m.: FÚTBOL – Final de la Liga en Colombia: Nacional vs. Tolima

FOX SPORTS

1 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación del Gran Premio de Canadá.



FOX SPORTS 2

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: New York City vs. Atlanta United

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Chicago Fire vs. New England Revolution



ESPN

7:45 a. m.: TENIS – Final femenina – Roland Garros: Simona Halep vs. Sloane Stephens

1:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: España vs. Túnez

7:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Indy Car: Carrera desde Texas.



ESPN 2

12 m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Suecia vs. Perú.



ESPN 3

6:30 a. m.: CICLISMO - Criterium del Dauphine: Etapa 6

2 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Francia vs. Estados Unidos







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.











DEPORTES