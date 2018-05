Programación deportiva para este sábado 5 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: CICLISMO - Giro de Italia: Etapa 2.

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Alemania: Colonia vs. Bayern Múnich.

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Milan vs. Hellas Verona.

1:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Juventus v. Bolonia.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Mainz 05.

3:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Argenitna: Talleres vs. Huracán.

7:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Estados Unidos: Atlanta United vs. Chicago Fire.



FOX SPORTS 3

6:30 a. m.: AUTOMOVILISMO - 6 horas de Spa-Francorchamps.

4 p. m.: AUTOMOVILISMO - Nascar: Onemain Financial 200.





DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Athlétic de Bilbao vs. Betis.



CANAL 612

8:30 a. m.: TENIS - ATP 250 de Múnich.

12 m.: TENIS - ATP 250 de Estambul.

3 p. m.: TENIS - ATP 250 de Estoril.



CANAL 613

8:55 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Watford vs. Newcastle.

11:25 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Everton vs. Southampton.



ESPN

8:55 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: West Bromwich vs. Tottenham.

4 p. m.: BALONCESTO - NBA: 76ers de Filadelfia vs. Celtics de Boston.

7:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Cavaliers de Cleveland vs. Raptors de Toronto.



ESPN 2

5:40 a. m.: CICLISMO - Giro de Italia: Etapa 2.

2:25 p. m.: FÚTBOL - Liga de Portugal: Sporting vs. Benfica.



ESPN 3

5:40 a. m.: CICLISMO - Giro de Italia: Etapa 2.

11:25 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Celta vs. Deportivo.

1:30 p. m.: GOLF - PGA Tour: Wells Fargo Championship, tercera ronda.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES