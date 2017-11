Programación deportiva para este sábado 4 de noviembre

WIN SPORTS

3:15 p.m.: Fútbol – Torneo de ascenso (Cuartos de final): Real Cartagena vs. Pereira

5:30 p.m.: Fútbol – Torneo de ascenso (Cuartos de final): Cúcuta Deportivo vs. Barranquilla

7:45 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Medellín vs. Alianza Petrolera

FOX SPORTS

9:30 a.m.: Fútbol – Liga de Alemania (Fecha 11): Leipzig vs. Hannover

12:30 p.m.: Fútbol – Liga de Alemania (Fecha 11): Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

2:45 p.m.: Fútbol – Liga de Italia (Fecha 12): Genoa vs. Sampdoria



FOX SPORTS 2

9:30 a.m.: Fútbol – Liga de Alemania (Fecha 11): Hamburgo vs. Stuttgart

12 m.: Fútbol – Liga de Italia (Fecha 12): Bologna vs. Crotone

2:15 p.m.: Fútbol – Liga de Argentina: San Lorenzo vs. Banfield

8 p.m.: Fútbol – Liga de México: Pachuca vs. Querétaro.



FOX SPORTS 3

9:30 a.m.: Fútbol – Liga de Alemania (Fecha 11): Freiburgo vs. Schalke



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Deportivo La Coruña vs. Atlético De Madrid

2 p.m.: Fútbol – Liga de Francia (Fecha 12): Mónaco vs. Guingamp



CANAL 612

10 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Huddersfield Town vs. West Brom



CANAL 613

10 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Newcastle vs. Bournemouth

12:30 p.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): West Ham vs. Liverpool



ESPN

8 a.m.: Tenis - Masters 1.000 de París: Semifinal.

10:30 a.m.: Tenis - Masters 1.000 de París: Semifinal.

2:30 p.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Barcelona vs. Sevilla

8 p.m.: Baloncesto – NBA: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets



ESPN 2

7 a.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Valencia vs. Leganés

11 a.m.: Fútbol – Liga de Francia (Fecha 12): Angers vs. Psg



ESPN 3

7:30 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Stoke City vs. Leicester

9:30 a.m.: Fútbol – Liga de Alemania (Fecha 11): Augsburgo vs. Bayer Leverkusen







