Programación deportiva para este sábado 4 de agosto

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): Envigado vs. Junior

WIN SPORTS

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Dimayor Femenina: Atlético Huila vs. Atlético de Madrid

4 p. m.: FÚTBOL - Liga en Colombia (Fecha 3): Atlético Huila vs. Rionegro Águilas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): Bucaramanga vs. La Equidad

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): Millonarios vs. Medellín



FOX SPORTS 2

3 p. m.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. New York Yankees.



FOX SPORTS 3

2 p. m.: AUTOMOVILISMO - Nascar: X-Finity series Zippo 200



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL - Amistoso internacional: Inter vs. Lyon

5 p. m.: FÚTBOL - Amistoso internacional: Real Madrid vs. Juventus

7:00 p. m.: FÚTBOL - Amistoso internacional: Milán vs. Barcelona



ESPN

12 m.: GOLF – WGC: WGC – Bridgestone Invitational (Tercera ronda).



ESPN 2

7 a. m.: FÚTBOL - Supercopa de Francia: PSG vs. Mónaco



ESPN 3

7 a. m.: MOTOCICLISMO – Moto GP: Clasificación Monster Energy Grand Prix.

9 a. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Everton vs. Valencia

3 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: Atlanta United vs. Toronoto Fc



TYC SPORTS

7:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Argentina: Tigre vs. Central Córdoba





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES