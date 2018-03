Programación deportiva para este sábado 3 de Marzo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Alianza Petrolera vs Nacional



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Envigado vs Leones

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Jaguares vs Patriotas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Huila vs La Equidad

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Cali vs Rionegro Águilas

FOX SPORTS

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 25): Schalke 04 vs Hertha Berlin

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 25): Leipzig vs Borussia Dortmund

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 27): Napoli vs Roma



FOX SPORTS 2

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 25): Hamburg vs Mainz 05

12 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 27): Lazio vs Juventus



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 29): Southampton vs Stoke City

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Deportivo La Coruña vs Eibar

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Real Madrid vs Getafe



CANAL 612

8 a. m.: TENIS – ATP tenis 250 San Pablo: Cuartos de final.



CANAL 613

8:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 29): Burnley vs Everton

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 29): Tottenham vs Huddersfield



ESPN

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 28): Troyes vs Paris Saint-Germain

1 p. m.: GOLF – Golf PGA: WGC México Championship – Tercera ronda.



ESPN 2

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Sevilla vs Athletic Bilbao

12:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 29): Liverpool vs Newcastle





ESPN 3

7 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Villarreal vs Girona.





