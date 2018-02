Programación deportiva para este sábado 3 de febrero

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Leones Fc vs. América



WIN SPORTS

8 a. m.: TENIS – Copa Davis: Barbados vs Colombia (Juego 3, 4 y 5 de Sencillos).

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Rionegro Águilas vs. Deportivo Pasto

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Once Caldas vs. Jaguares

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Deportivo Cali vs. Envigado

FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 21): Mainz vs Bayern Múnich

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 21): Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Inter de Milán vs Crotone

6:30 p. m.: RUGBY – World Rugby Seven.



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 21): Wolfsburg vs Stuttgart

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Sampdoria vs Torino

3 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): Rosario Central vs Unión de Santa Fe

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs Morelia.



FOX SPORTS 3

10 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Gran Premio de Santiago de Chile, Clasificación.

1:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Gran Premio de Santiago de Chile.

3:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Carrera de Campeones: Desde Abu Dhabi.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Eibar vs. Sevilla

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Betis vs. Villarreal

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Alavés vs. Celta

9 p. m.: BALONCESTO - NBA: Golden State vs. Denver



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 26): West Brom vs Southampton

3 p.m.: RUGBY – Rugby Naciones: Uruguay vs. Canadá



ESPN

9 a. m.: RUGBY – Rugby Naciones: Gales vs. Escocia.

12 m.: RUGBY – Rugby Naciones: Francia vs. Irlanda.



ESPN 2

7:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 26): Burnley vs. Manchester City

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 241): Lille vs. Paris Saint Germain.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Levante vs. Real Madrid



ESPN 3

9:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 21): Freiburg vs. Bayer 04 Leverkusen

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 26): Arsenal vs. Everton



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): Banfield vs Fiorentina

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): Colón vs Independiente.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES