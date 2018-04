Programación deportiva para este sábado 28 de abril

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Millonarios vs. Huila



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Boyacá Chicó vs. Envigado

4 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Rionegro Águilas vs. Jaguares

6 p. m.: FÚTBOL – Leyendas amistoso: Selección Colombia vs. Resto Del Mundo

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Medellín vs. Pasto.

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach

12 m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos (MLS): Montreal vs. Atlanta United.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: AUTOMOVILSIMO – Fórmula E: Carrera GP de Paris.

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Roma vs. Chievo

7 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Pachuca vs. Atlas

9:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos (MLS): LA Galaxi vs. New York Red Bull.



FOX SPORTS 3

8:30 a. m.: AUTOMOVILSIMO – Fórmula 1: Clasificación Gran Premio de Azerbaiyán.

2 p. m.: AUTOMOVILSIMO – NASCAR: XFinity Seires desde Richmond.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Español vs. Las Palmas.

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Burnley vs. Brighton.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Real Madrid Vs. Leganés

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Villarreal vs. Celta



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Huddersfield vs. Everton.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Swansea vs. Chelsea



ESPN

7 a. m.: RUGBY – Super Rugby: Blues vs. Jaguares.

9 a. m.: CICLISMO – Tour de Romandía: Etapa 4.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Crystal Palace vs. Leicester

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Inter vs. Juventus



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Liverpool vs. Stoke City

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

1 p. m.: FÚTBOL – Liga en Francia: Mónaco vs. Amiens



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Real Sociedad vs. Athletic



GOLF

12 m.: GOLF – PGA Tour Golf: Zurich Classic of New Orleans (Tercera ronda).







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



