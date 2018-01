Programación deportiva para este sábado 27 de enero

WIN SPORTS

6 p.m.: FÚTBOL – Amistoso de Colombia: Junior vs. Medellín

8 p.m.: FÚTBOL – Amistoso de Colombia: Real Cartagena vs. Jaguares

FOX SPORTS

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 20): Borussia Dortmund vs Friburgo

12:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 20): Werder Bremen vs Hertha Berlin

2:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 22): Chievo Verona vs. Juventus



FOX SPORTS 2

7:30 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Boca Juniors vs Colón De Santa Fe



FOX SPORTS 3

1 p.m: AUTOMOVILISMO – Sportscar Championship: 24 horas de Daytona (Parte1).

6 p.m: AUTOMOVILISMO – Sportscar Championship: 24 horas de Daytona (Parte2).

10 p.m: AUTOMOVILISMO – Sportscar Championship: 24 horas de Daytona (Parte3).



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 21): Deportivo La Coruña vs. Levante

10:15 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 21): Valencia vs Real Madrid

12:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 21): Málaga vs Girona



CANAL 612

10 a.m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuarta Ronda): Notts County vs. Swansea



CANAL 613

10 a.m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuarta Ronda): Wigan vs West Ham

2:45 p.m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuarta Ronda): Liverpool vs West Brom



ESPN

3:30 a.m.: TENIS - Abierto de Australia: Final femenina Simona Halep vs. Caroline Wozniacki.

5:30 o 4:30 a.m.: TENIS - Abierto de Australia (Final dobles masculino): Oliver Marach y Mate Pavić vs. Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. * Dependiendo de la duración final femenina.

11 a.m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 23): Psg vs Montpellier.

2 p.m.: GOLF – PGA Tour: Farmers Insurance Open (Tercera ronda).

8:30 p.m.: BALONCESTO – NBA: Golden State Warriors vs Boston Celtics



ESPN 2

7:30 a.m.: FÚTBOL FA Cup (Cuarta Ronda): Peterborough United Vs Leicester

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 20): Bayern Múnich vs Hoffenheim

12:30 p.m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuarta Ronda): Newport County vs Tottenham

2:45 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 21): Villarreal vs Real Sociedad

4:45 p.m.: CICLISMO - Vuelta a San Juan: Etapa 6.



ESPN 3

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 20): Stuttgart vs Schalke



TYC SPORTS

3 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Newell's Old Boys vs. Arsenal De Sarandí

5:15 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Lanús vs Patronato

7 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Defensa y Justicia vs Velez.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES