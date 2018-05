Programación deportiva para este sábado 26 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 20



RCN

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Final - Liverpool vs. Real Madrid.

WIN SPORTS

5:45 p. m.: ATLETISMO – Liga Diamante.



FOX SPORTS

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Final - Liverpool vs. Real Madrid.



FOX SPORTS 2

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Los Ángeles FC vs. DC United.



FOX SPORTS 3

5 a. m.: AUTOMOVILISMO – Gran Premio de Mónaco: Prácticas libres 3.

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Gran Premio de Mónaco: Clasificación.



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Houston vs. Golden State.





ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Final - Liverpool vs. Real Madrid.



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 20



ESPN 3

5:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: Inglaterra vs. China



GOLF TV

12 p. m.: GOLF – PGA Tour: Fort Worth Invitational – Tercera ronda.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES