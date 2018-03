Programación deportiva para este sábado 24 de marzo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Junior vs. Once Caldas



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Rionegro vs. Equidad

4 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Boyacá Chicó vs. Santa Fe

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Medellín vs. Tolima

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Pasto Vs. América

FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – MLS: Dallas vs. Portland



FOX SPORTS 2

12:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: New England Revolution vs. New York City

9 p. m.: FÚTBOL – MLS: La Galaxy vs. Vancouver Whitecaps



ESPN

10 a. m.: TENIS – Miami Open: Segunda ronda.

7 p. m.: TENIS – Miami Open: Segunda ronda.



ESPN 2

9:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Cataluña: Etapa 6.

12 m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Suecia vs. Chile

7:30 p. m.: BOXEO – Peso Super pluma: José Martínez vs. Alejandro Santiago.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES