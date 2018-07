Programación deportiva para este sábado 21 de julio

CARACOL TELEVISIÓN

7:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: Etapa 14



RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha1): Bucaramanga vs. Junior



WIN SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha1): Pasto vs. Rionegro Águilas

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha1): Envigado vs. Deportivo Cali

8 a. m.: PATINAJE – Juegos Centroamericanos: Patinaje de Pista 300m Contrarreloj

10 a. m.: NATACIÓN – Juegos Centroamericanos: Natación Femenina, Masculina Y Mixta

11 a. m.: PESAS – Juegos Centroamericanos: Levantamiento de Pesas 53kg y 69kg

3 p. m.: NATACIÓN – Juegos Centroamericanos: Clavados: Plataforma y Trampolín 3m

6 p. m.: PATINAJE – Juegos Centroamericanos: Patinaje De Pista 10.000 Metros Eliminación Puntos

7 p. m.: FÚTBOL – Juegos Centroamericanos: Colombia vs. Venezuela

9 p. m.: VOLEIBOL – Juegos Centroamericanos: Colombia vs. Trinidad Y Tobago



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos (MLS): Atlanta United vs. DC United

7 p. m.: FÚTBOL – Juegos Centroamericanos: Colombia vs. Venezuela

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tijuana vs. Guadalajara.



FOX SPORTS 2

11 a. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Chicago Cubs vs. Cardenales de San Luis.

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Washington vs. Atlanta.



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación GP de Alemania.

3 p. m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: XFinity Series – New Hampshire.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11 a. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Bénfica vs. Sevilla

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Amistosa Internacional: Bayern Múnich vs. PSG



CANAL 617

ESPN

6 a. m.: GOLF – The Open Championship: Tercera ronda.



ESPN 2

8 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: Etapa 14

11 a. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Inter de Milán vs. Zenit de San Petesburgo.



ESPN 3

8 a. m.: Ciclismo – Tour de Francia: Etapa 13

12 m.: X-GAMES – Summer X Games: Día 3.

6 p. m.: X-GAMES – Summer X Games: Día 3.



GOLF CHANNEL

3 p. m.: GOLF – Barbasol Championship: Tercera ronda.









