Programación deportiva para este sábado 2 de junio

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Nacional vs. Huila

WIN SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Amistoso Internacional: México vs. Escocia



FOX SPORTS

6:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Atalanta United vs. Philadelphia Union



FOX SPORTS 2

3 p. m.: FÚTBOL – Amistoso Internacional: Islandia vs. Noruega



FOX SPORTS 3

12 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Xfinity Series Pocono.



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

10:20 a. m.: RUGBY – Copa de Naciones: Italia vs. Argentina.

12:30 p. m.: RUGBY – Copa de Naciones: Uruguay vs. Fiji.



ESPN

6 a. m.: TENIS – Roland Garros: Tercera ronda.

11:15 a. m.: FÚTBOL – Amistoso Internacional: Inglaterra vs. Nigeria

1:45 a. m.: FÚTBOL – Amistoso Internacional: Bélgica vs. Portugal



ESPN 2

6 a. m.: TENIS – Roland Garros: Tercera ronda.

12:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso Internacional: Suecia vs. Dinamarca



ESPN 3

5 a. m.: ATLETISMO – Maratón de Estocolmo.

7:45 a. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: Escocia vs. Corea Del Sur

10:15 a. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: Francia vs. Togo





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES