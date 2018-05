Programación deportiva para este sábado 19 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 p. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 14



RCN

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Vuelta, cuartos de final): Nacional vs. Cali

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Vuelta, cuartos de final): Atlético Huila vs. Patriotas



FOX SPORTS

10:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Carrera desde Berlín.



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Los Ángeles FC vs. Portland Timbers.

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Talleres vs. Boca Juniors.



FOX SPORTS 3

7 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Clasificación, Carrera en Berlín.

10:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Carrera desde Berlín.

5 p. m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: Monster Energy Cup Series, Charlotte.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Betis.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Alavés

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Troyes vs. As Monaco



CANAL 612

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Málaga vs. Getafe

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lyon vs. Niza



ESPN

7:30 a. m.: TENIS – Masters de Roma: semifinal

1 p. m.: TENIS – Masters de Roma: semifinal

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics.



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO - Giro De Italia: Etapa 14

11:15 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Chelsea vs. Manchester United

1:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Real Madrid



ESPN 3

12 m.: GOLF – PGA Tur Golf: AT&T Byron Nelson, tercera ronda.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







