Programación deportiva para este sábado 17 de marzo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Santa Fe vs. Huila



WIN SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Tolima vs. Boyacá Chicó

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Nacional vs. Pasto

FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 27): Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 27): Augsburgo vs. Werder Bremen

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 27): Wolfsburgo vs. Schalke 04

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Lobos Buap



FOX SPORTS 3

4 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: X-finity Series Fontana.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 31): Huddersfield vs. Crystal Palace

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Real Sociedad vs. Getafe

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Real Betis vs. Espanyol



CANAL 613

7: 25 a. m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuartos de final): Swansea vs. Tottenham

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 31): Stoke City vs. Everton

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 31): Liverpool vs. Watford

2:45 p. m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuartos de final): Manchester United vs. Brighton



ESPN

7:20 a. m.: RUGBY – Torneo de las 6 Naciones: Italia vs. Escocia.

9:30 a. m.: RUGBY – Torneo de las 6 Naciones: Inglaterra vs. Irlanda.

1 p. m.: TENIS – Indian Wells: Semifinales.



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Valencia vs. Alavés

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves



ESPN 3

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Deportivo La Coruña vs. Las Palmas

9 a. m.: CICLISMO – Milán - San Remo: Recorrido de 291 kilómetros.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Spal vs. Juventus



ESPN +

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Udinese vs. Sassuolo



GOLF

11:30 a. m.: GOLF – Arnold Palmer Invitational 2018: Ronda 3.





