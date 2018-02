Programación deportiva para este sábado 17 de febrero

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Andalucía, etapa 4.



RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Cali

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Tolima

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Boyacá Chicó vs. Rionegro

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza vs. Santa Fe



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Wolfburgo vs. Bayern Múnich

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Querétaro



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Friburgo vs. Werder Bremen

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Schalke vs. Hoffenheim

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Genoa vs. Inter





DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Eibar vs. Barcelona

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. La Coruña

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Málaga vs. Valencia



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Brighton vs. Coventry

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Manchester United



ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Las Palmas vs. Sevilla

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Udinese vs. Roma

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Strasburgo



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: West Bromwich vs. Southampton



ESPN 3

7:30 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Sheffield Wednesday vs. Swansea City

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hamburgo vs. Bayer Leverkusen



TYC SPORTS

3 p. m. Fútbol de Argentina, Superliga: San Lorenzo vs. Newell’s Old Boys.

5:05 p. m. Fútbol de Argentina, Superliga: Temperley vs. Independiente.

7:25 p. m. Fútbol de Argentina, Superliga: Rosario Central vs. Olimpo.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









