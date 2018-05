Programación deportiva para este sábado 12 de mayo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia (Cuartos de final): Patriotas vs. Huila



WIN SPORTS

5 a. m.: ATLETISMO - Liga Diamante: desde Shangai.

7:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia (Cuartos de final): Deportivo Cali vs. Nacional



SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 8

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Alemania: Hamburgo vs. Borussia Monchengladbach.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Argentina: Huracán vs. Boca Juniors.

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Benevento vs. Genoa

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Inter vs. Sassuolo

10 p. m.: FÚTBOL - Liga de Estados Unidos: Dallas vs. LA Galaxy.



FOX SPORTS 3

3:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Copa Mundial de Turismo: Nurburgring Carrera 2.

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Gran Premio de España - Clasificación.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Real Betis vs. Sevilla

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Real Madrid vs. Celta De Vigo



CANAL 612

11:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Deportivo vs. Villarreal.

2 p. m.: FÚTBOL - Liga de Francia: PSG vs. Rennais.



ESPN

9 a. m.: TENIS – Open de Madrid: Primera semifinal.

11:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Getafe vs. Atlético de Madrid.

11:30 a. m.: GOLF – 2018 Players Championship: Tercera Ronda.



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 8

11:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Stuttgart.

2 p. m.: TENIS – Open de Madrid: Segunda semifinal.



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL - Liga de Francia: Mónaco vs. Saint Etienne







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES