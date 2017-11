Programación deportiva para este sábado 11 de noviembre

WIN SPORTS

10 a. m. Futsal - Final Liga de Colombia (Vuelta): Leones de Nariño vs. Real Antioquia.

5 p. m. Fútbol – Ascenso de Colombia (Cuartos, vuelta): Pereira vs Real Cartagena.

7 p. m. Fútbol - Liga de Colombia: Bucaramanga vs Rionegro Águilas

FOX SPORTS 2

5:30 p. m. Fútbol - Amistoso internacional: Everton vs Talleres.



FOX SPORTS 3

3:30 p. m. Automovilismo – Nascar Xfinity: Carrera desde Phoenix.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m. Fútbol - Amistoso internacional Fifa: Dinamarca vs Irlanda



CANAL 612

3:30 p. m. Fútbol - Amistoso internacional Fifa: España vs Costa Rica



ESPN

1 p. m.: Fútbol – Eliminatorias Rusia 2018: Costa de Marfil vs Marruecos

8:30 p.m.: Baloncesto - NBA: Philadelphia vs Golden State



ESPN 2

8 a. m.: Fútbol – Amistoso internacional Fifa: Rusia vs Argentina



GOLF

1 p. m.: Golf – PGA TOUR: Classic Mayakoba (Ronda 3).



SEÑAL COLOMBIA

7 p.m.: Juegos Bolivarianos: Ceremonia de inauguración.



F1 Latinoamérica

8 a. m.: Automovilismo – Gran Premio de Brasil: Pruebas libres 3.

11 a. m.: Automovilismo – Gran Premio de Brasil: Clasificación.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES