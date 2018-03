Programación deportiva para este sábado 10 de marzo

FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 26): Hoffenheim vs. Wolfsburgo

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 26): Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach

FOX SPORTS 2

3 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Chacarita Juniors vs. Racing

7:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Patronato vs. River Plate



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 29): Psg vs. Metz

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Málaga vs. Barcelona



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 30): West Ham vs. Burnley



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 30): West Brom vs. Leicester

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 30): Chelsea vs. Crystal Palace



ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Eibar vs. Real Madrid

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Sevilla vs. Valencia

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Getafe vs. Levante

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 30): Manchester United vs. Liverpool

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 26): Bayern Múnich vs. Hamburgo



ESPN 3

7:30 a. m.: CICLISMO – París Niza: Etapa 7



GOLF

1 p. m.: GOLF – PGA TOUR: 2018 Valspar Championship – Ronda 3.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES