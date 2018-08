Programación deportiva para este miércoles 8 de agosto

FOX SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Libertad

FOX SPORTS 2

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Colo Colo vs. Corinthians



FOX SPORTS 3

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Flamengo vs. Cruzeiro



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Mundo Fifa Women Sub20 2018: Brasil vs. Inglaterra.



ESPN

10 a. m.: TENIS – Copa Rogers (Desde Toronto): Segunda ronda.



ESPN 3

1 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Cagliari vs. Atlético De Madrid

9 p. m.: FÚTBOL – Copa México: Tijuana vs. Toluca

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Washington Nationals vs. Bravos de Atlanta.







DEPORTES