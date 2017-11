Programación deportiva para este martes 7 de noviembre

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

3 p.m.: Baloncesto – Liga suramericana: Estudiantes vs Pinheiros.

7 p.m.: Baloncesto – NBA: Dallas vs Washington.

ESPN

8 a.m.: Tenis – Next Gen Final en Milán: Día 1

1:30 p.m.: Tenis – Next Gen Final en Milán: Día 1



TYC SPORTS

7 p.m.: Fútbol – Ascenso de Argentina (Fecha 11): Defensores de Belgrano vs. Deportivo Español.



NBAT

CANAL 644

7:30 p.m.: Baloncesto – NBA: Charlotte Hornets vs New York Knicks.

10 p.m.: Baloncesto – NBA: Memphis Grisslies vs Portland Trail Blazers.



NBA

CANAL 675

8:30 p.m.: Baloncesto – NBA: LA Clippers vs San Antonio.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES