Programación deportiva para este martes 14 de noviembre

CARACOL TV

6:30 a. m.: Fútbol – Partido amistoso (gira asiática): China vs. Colombia

ESPN

12 m.: Fútbol – Partido amistoso (gira asiática): Eslovaquia vs. Noruega

3 p. m.: Fútbol – Eliminatoria a Rusia 2018: Inglaterra vs. Brasil



ESPN 2

2:30 p. m.: Fútbol – Eliminatoria a Rusia 2018: Senegal vs. Sudáfrica



ESPN 3

2:45 p. m.: Fútbol – Eliminatoria a Rusia 2018: Irlanda vs. Dinamarca



DIRECTV SPORTS

8 p. m.: Baloncesto – NBA (temporada regular): TORONTO VS. HOUSTON





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



