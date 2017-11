Programación deportiva para este lunes 6 de noviembre

WIN SPORTS

3:15 p.m.: Fútbol – Torneo de ascenso de Colombia (Cuartos de final): Cúcuta Deportivo vs. Barranquilla

5:30 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Rionegro Águilas vs. La Equidad

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

7:30 p.m.: Baloncesto – NBA: Boston vs Atlanta .



TYC SPORTS

3 p.m.: Fútbol – Liga de Argentina (Fecha 8): Arsenal de Sarandí vs. Tigre

5 p.m.: Fútbol – Liga de Argentina (Fecha 8): Patronato vs Newell's Old Boys

7 p.m.: Fútbol – Liga de Argentina (Fecha 8): Vélez Sarsfield vs Unión De Santa Fe





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



