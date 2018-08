Programación deportiva para este lunes 6 de agosto

RCN HD2

12:30 p. m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia: Etapa 2

WIN SPORTS

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 3): Jaguares vs. Leones



ESPN

10 a. m.: Tenis – Másters 1000 de Toronto: Primera ronda



ESPN 3

7 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: New York Yankees vs. Chicago White Sox



DIRECTV SPORTS

Canal 610/ 1610 HD

6:20 a. m.: Fútbol – Mundial femenino Sub 20: Nigeria vs. Alemania

12: 20 p. m.: Fútbol – Mundial femenino Sub 20: Estados Unidos vs. Japón





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES