Programación deportiva para este lunes 5 de marzo

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Pereira vs. Orsomarso

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Quindío vs. Unión Magdalena

FOX SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Argentinos Juniors vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Estudiantes De La Plata vs. Olimpo De Bahía Blanca



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta De Vigo vs. Las Palmas



ESPN

9:15 a. m.: CICLISMO – Paris - Niza: Jornada 2.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Manchester United





