Programación deportiva para este lunes 30 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL –Torneo de ascenso de Colombia: Cúcuta vs. Orsomarso

8 p. m.: FÚTBOL –Torneo de ascenso de Colombia: Pereira vs. Quindío

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Real Betis vs. Málaga



CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Watford



ESPN 3

4:30 a. m.: ATLETISMO – Maratón de Hamburgo: Edición 33 de la carrera.

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Colorado Rockies vs. Chicago Cubs.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Unión De Santa Fe vs. Talleres De Córdoba

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Olimpo de Bahía Blanca vs. Tigre





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







