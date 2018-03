Programación deportiva para este lunes 26 de marzo

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina de Colombia: Pereira vs. América

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Pereira vs. Valledupar

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Barranquilla vs. Real Cartagena

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

6 p. m.: BALONCESTO – NBA: Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons



ESPN

10 a. m.: TENIS – Miami Open: Tercera ronda.

6:30 p. m.: TENIS – Miami Open: Tercera ronda.



ESPN 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Holanda vs. Portugal



TYC SPORTS

7: 05 p. m.: FÚTBOL – Primera B de Argentina: Quilmes vs. All Boys.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.





DEPORTES